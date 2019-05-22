У Кремлі відреагували на ідею Зеленського щодо референдуму про «мир із РФ»



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Спікер президента РФ Дмитро Пєсков висловився щодо ідей команди Зеленського

Москва тепер чекає від Києва «конкретних кроків»

Кремль прокоментував ідею команди президента України Володимира Зеленського провести референдум щодо мирних домовленостей з РФ.

За словами речника президента РФ Дмитра Пєскова, референдум щодо відносин з РФ є внутрішньою справою України.

«Це не наша справа — говорити про те, симпатична ця ідея чи ні … Від Києва ми б очікували якісь конкретні кроки, перш за все в руслі виконання мінських домовленостей і врегулювання внутрішньоукраїнського проблеми південного сходу і, по-друге, в плані нормалізації двосторонніх відносин з Росією. Ми чекаємо цих кроків, але поки їх не бачимо», - цитує Пєскова Інтерфакс-Україна.

21 травня Зеленський призначив главою Адміністрації президента України Андрія Богдана.

У цей же день глава Богдан допустив можливість проведення референдуму з приводу укладення домовленостей з Росією про мир на Донбасі.

За словами Богдана, Україна змушена шукати компроміс з РФ, проте питання здачі території виключене.

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