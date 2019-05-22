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    У Кремлі відреагували на ідею Зеленського щодо референдуму про «мир із РФ»

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    Спікер президента РФ Дмитро Пєсков висловився щодо ідей команди Зеленського&nbsp; - У Кремлі відреагували на ідею Зеленського щодо референдуму про «мир із РФ»
    Спікер президента РФ Дмитро Пєсков висловився щодо ідей команди Зеленського 

    Москва тепер чекає від Києва «конкретних кроків»

    Кремль прокоментував ідею команди президента України Володимира Зеленського провести референдум щодо мирних домовленостей з РФ.

    За словами речника президента РФ Дмитра Пєскова, референдум щодо відносин з РФ є внутрішньою справою України.

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    «Це не наша справа — говорити про те, симпатична ця ідея чи ні … Від Києва ми б очікували якісь конкретні кроки, перш за все в руслі виконання мінських домовленостей і врегулювання внутрішньоукраїнського проблеми південного сходу і, по-друге, в плані нормалізації двосторонніх відносин з Росією. Ми чекаємо цих кроків, але поки їх не бачимо», - цитує Пєскова Інтерфакс-Україна.

    21 травня Зеленський призначив главою Адміністрації президента України Андрія Богдана.

    У цей же день глава Богдан допустив можливість проведення референдуму з приводу укладення домовленостей з Росією про мир на Донбасі.

    За словами Богдана, Україна змушена шукати компроміс з РФ, проте питання здачі території виключене.

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