Українці довіряють предстоятелям всіх великих Церков, крім Кирила - соціологи



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На Заході Церкві довіряють 83% респондентів (рівень релігійності – 81%), на Сході – 33% (рівень релігійності – 53%)

Більшість українців довіряють Церкві - опитування

В Україні Церкві довіряють 60,6% громадян. Цей показник залишається стабільним протягом останніх трьох років. Не довіряють Церкві на сьогодні 27,5% українців і 12% було важко відповісти чи довіряють вони Церкві.

Про це йдеться на сайті Центру Разумкова.

У дослідженні йдеться, що на Заході Церкві довіряють 83% респондентів (рівень релігійності – 81%), на Сході – 33% (рівень релігійності – 53%).

Зазначається, що у більшості регіонів число тих, хто довіряє Церкві перевищує число тих, хто їй не довіряє і лише на Сході за результатами дослідження 2019 р. недовіра істотно перевищила: тут довіряють Церкві, як зазначалося, 33%, не довіряють –53% (у 2018р. – 48% і 39%, відповідно).

Також людям ставилося питання про довіру до керівників великих українських і світових Церков.

Стосовно всіх предстоятелів українських Церков рівень довіри перевищує недовіру:

Предстоятелю Української православної церкви митрополиту Епіфанію довіряють 39% громадян проти 19% тих, хто не довіряє;

Керівнику Московської церкви в Україні митрополиту Онуфрію – 32% проти 22%, відповідно;

Голові Української греко-католицької церкви Святославу – 28% проти 15%, відповідно.

Водночас, частка тих, хто довіряє почесному патріарху і керівнику Київського патріархату Філарету, лише незначною мірою перевищує частку тих, хто йому не довіряє (29% і 26%, відповідно); до того ж, рівень довіри до нього впав із 43% у 2018р. до згаданих 29% на цей час.

Довіру до Вселенського Патріарха Варфоломія засвідчили 31% опитаних; недовіру – 16%.

Високим є рівень довіри до Папи Римського Франциска – 42% проти 15% тих, хто йому не довіряє.

Найнижчим є рівень довіри до Московського патріарха Кирила: якщо у 2013 р. довіра українських громадян до нього перевищувала недовіру (38% і 25%, відповідно), то від початку агресії РФ проти України довіра змінилася недовірою – і на цей час лише 16% українців довіряють йому, проти 45% тих, хто не довіряє.

Останнє за часом загальнонаціональне дослідження проведене з 4 по 9 жовтня 2019 року. Дослідження здійснювалося в усіх регіонах України, за винятком АР Крим та тимчасово окупованих районів Донецької і Луганської областей. Опитано 2 015 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.