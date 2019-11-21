Патріарх Кирил припинив поминати всіх предстоятелів за диптихом



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Патріарх Кирил припинив поминати всіх предстоятелів за диптихом

Кирил сказав лише «Пом'яни, Господи, патріархів православних»

Відомий богослов та публіцист РПЦ протодиякон Андрій Кураєв в своєму телеграм-каналі повідомив, що на патріаршій службі ані на Великому вході, ані на Великій похвалі патріарх Московський Кирил взагалі вирішив не поминати імен очільників інших церков.

Він повідомив, що звучало лише «Пом'яни, Господи, патріархів православних».

«Диптих патріарха Кирила став зовсім коротким. Сьогодні на патріаршій службі і на Великому вході, і на викличці не було названо жодного імені. Просто згадай, Господи, патріархи православні. Так патріарх сприйняв практику непоминаючих», - написав він.

Отже, можна вже здогадуватись, яким буде рішення Священного Синоду РПЦ, який має зібратись 22 листопада через визнання ПЦУ Александрійським патріархатом. Очевидно, буде оголошено про повне розірвання канонічних стосунків.

«Зараз понад сто єпископів РПЦ топчуться поблизу вівтаря Храму Христа Спасителя. Потім буде хороша трапеза. А ось собору, розмови з ними - не буде. Патріарх Кирило і без цього від їх імені післязавтра розірве спілкування з Олександрійським патріархом. Що тут обговорювати? І з ким?», - написав Кураєв.

Нагадаємо, раніше міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський заявив, що УПЦ Московського патріархату у своїй назві повинна позначити свою приналежність до Російської церкви, оскільки у Москві розташований її центр впливу.

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