РПЦ хоче оголосити Кирила Вселенським патріархом?



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Патріарх Московський Кирил Фото: patriarchia.ru

Російські ЗМІ пишуть, що патріарх Московський Кирил наступний день народження святкуватиме як Вселенський

На сайті «Царград», наближеному до РПЦ, з'явився панегірік патріарху Московському Кирилу на честь його 73-го дня народження. Матеріал вийшов під назвою «Вселенський патріарх Кирил»

Автор матеріалу Михайло Тюренков (заступник головного редактора «Царграду») напророчив очільнику РПЦ ... статус Вселенського патріарха вже найближчим часом.

«Велика ймовірність, що сьогоднішній, 73-й, день народження Предстоятеля Руської Православної Церкви Святішого Патріарха Кирила буде відсвятковано як день народження Патріарха Московського і всієї Русі ... в останній раз», - йдеться у повідомленні.

Вся логіка новітньої церковної історії веде до того, що вже дуже скоро Російський Першоієрарх стане Вселенським.

Тюренков обгрунтовує своє пророцтво кількома тезами:

1. РПЦ - церква єдиної православної держави, яка існує після падіння Візантії в 1453 році.

2. РПЦ була єдиною церквою, яка виступила проти Фераро-Флорентійської унії.

3. У РПЦ було кілька історичних можливостей отримати статус Вселенської, на які навіть були згодні Константинопольські патріархи (наприклад, «в 1588 році Константинопольський Патріарх Ієремія II прибув із захопленого турками Константинополя в Новий Царгород - Третій Рим - і фактично запропонував російському царю Федору Івановичу зробити Москву градом Вселенських Патріархів»).

4. Всі патріархи розуміли, що РПЦ - останній окоп православної віри на землі, і тому постійно їздили в Москву за милостинею або політичною підтримкою.

5. Католицькі країни це теж визнавали, а тому постійно намагались зруйнувати цей оплот.

6. Всі давні патріархати аж до 1917 року як жебраки фінансувались Росією.

7. Греки давно відступили від істини, а Константинопольський патріарх зрощував східно-папістську єресь.

8. Третій Рим вже в 1948 році міг стати першим серед рівних, але греки зірвали Всеправославний собор в Москві.

9. Почалось відпадіння давніх патріархатів в єресь. Два з них вже відпали, а останні два - Єрусалим та Антіохія - сукупно мають пастви не більше 1% від всіх християн (тобто, їхнє визнання ПЦУ кількісно нічого не вирішує).

Висновок росіян такий, що саме Московський патріарх Кирил має зайняти вакантний Вселенський престол.

Раніше відомий богослов та публіцист РПЦ протодиякон Андрій Кураєв в своєму телеграм-каналі повідомив, що на патріаршій службі ані на Великому вході, ані на Великій похвалі патріарх Московський Кирил взагалі вирішив не поминати імен очільників інших церков.

Він також заявив, що патріарх Кирило післязавтра розірве спілкування з Олександрійським патріархом.

Нагадаємо, раніше міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський заявив, що УПЦ Московського патріархату у своїй назві повинна позначити свою приналежність до Російської церкви, оскільки у Москві розташований її центр впливу.

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