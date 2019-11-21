«Так, як хоче Москва, вже не буде». У Помісній церкві очікують на нову хвилю визнання



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Москва просувала думку, що перш, ніж визначатись щодо автокефалії Української церкви, потрібно скликати зібрання предстоятелів, - Євстратій (Зоря)

«Авторитет і вага церков, які вже визнали автокефалію УПЦ, є високим у православному світі і обійти ці рішення Московській патріархії вже буде неможливо» - Євстратій Зоря

Московська патріархія прикладала надзвичайні зусилля, щоб рішення Вселенського патріарха про надання Томосу про автокефалію Українській церкві не знайшло підтримки серед інших православних церков. Так вважає заступник голови Управління зовнішніх церковних зв’язків Української православної церкви, архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій (Зоря).

В інтерв’ю «Главкому» Зоря зазначив: «Москва просувала думку, що перш, ніж визначатись щодо автокефалії Української церкви, потрібно скликати зібрання предстоятелів. Вселенський патріарх щодо цього висловився так: якби таке зібрання відбулося, то єдине, в чому погодились би всі його учасники – що вони не згодні між собою. Після того, як Московській патріархії це не вдалося, для неї стало критично важливо не допустити офіційного визнання з боку інших помісних церков».

Архієпископ відзначає, що «безперечно, авторитет і вага церков, які вже визнали автокефалію УПЦ, є високим у православному світі і обійти ці рішення Московській патріархії вже буде неможливо». «Тепер вона фактично загнала себе в глухий кут – замість того, щоб реагувати адекватно і принципово змінити своє ставлення до питання автокефалії УПЦ, вона продовжує ту лінію, яку обрала – розрив стосунків, розрив євхаристичного єднання, намагання довести нібито весь православний світ розділився навколо українського питання», - підкреслює архієпископ і додає, що насправді православний світ не розділився, бо Московська патріархія – це не весь православний світ.

«Більше того, для самої російської церкви це – великий виклик. Бо зараз, поки існує адміністрація Путіна, поки існує нинішня політична і геополітична ситуація, вони цим користуються. Але рано чи пізно все зміниться. Так само, як це сталося з Радянським Союзом. Втративши підтримку влади, позиція Московської патріархії в світі не буде відігравати такої ролі, як зараз», - стверджує Євстратій (Зоря).

Архієпископ зауважує, що митрополит РПЦ Іларіон (Алфеєв) за останні пів року кілька разів об’їхав помісні церкви. «У Грецію буквально за місяць до надзвичайного Собору ієрархів, яке підтвердило необхідність визнати УПЦ, приїхало сім російських делегацій. Намагалися зробити все, щоб не відбулося офіційного визнання. Але воно відбулося. І це стало сигналом іншим помісним церквам – що так, як хоче Москва, ситуація вже не розв’яжеться», - наголосив заступник голови Управління зовнішніх церковних зв’язків Української православної церкви Євстратій (Зоря).

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