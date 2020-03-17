Українців, які застрягли у Відні, пустили на територію посольства



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Посол України в Австрії Олександр Щерба

В українському посольстві у Відні чекають на інформацію щодо чартерів на європейські столиці

Українців у Відні, які не встигли дістатися до України, пустили на територію українського посольства і нагодували.

Про це у фейсбуці повідомив посол України в Австрії Олександр Щерба.

«Одну жінку в аеропорту повезли до лікаря, – у неї розійшлися шви. Українці Відня везуть в посольство спальні мішки та килимки. Люди в аеропорту «закипають». Просимо Австрійські авіалінії направити до Києва літак з українцями, які не потрапили на їхні скасовані рейси. Поки безуспішно», – повідомив Щерба.

Посол зазначив, що наразі чекають на інформацію щодо чартерів на європейські столиці. «Розумію, що це питання дуже затягнулося, але впливу на це не маємо. Чартер буде. Коли – поки не відомо», – сказав посол.

Нагадаємо, заступник міністра закордонних справ Єгор Божок повідомив, що на повернення в Україну чекають 3644 громадянина, які зараз перебувають за кордоном, зареєструвалися у посольствах й попросили повернути їх додому.

Уряд України ухвалив рішення щодо обмеження пасажирських перевезень на території України для запобігання поширенню коронавірусу до 3 квітня. Постановою запроваджена заборона залізничного, авіа- та автобусного міжміських та міжобласних пасажирських перевезень, а також робота метрополітенів.