Повернення додому ще чекають понад 3,6 тисячі українців, – МЗС



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За останню добу в Україну вдалося повернути вже декілька тисяч громадян

Найкращий спосіб заявити про свої потреби за кордоном – ідентифікувати себе у відповідному посольстві через онлайн-систему «Друг», – Божок

На повернення в Україну чекають 3644 громадянина, які зараз перебувають за кордоном, зареєструвалися у посольствах й попросили повернути їх додому. Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Єгор Божок.

«На сьогодні у нас зареєстровані 3644 наші співвітчизники, які виявили бажання ідентифікувати себе у наших посольствах і звернулися з проханням про повернення додому. Робота з цими людьми ведеться – і вони незабаром прибудуть додому», – заявив Божок.

Заступник міністра додав, що за останню добу в Україну вдалося повернути вже кілька тисяч громадян.

«Робота продовжується. Шляхи повернення – не тільки повітряні, ми використовуємо й наземні. Робота з прикордонними країнами та іншими нашими партнерами налагоджена і триває. Консули України на місцях тримають ситуацію під контролем», – резюмував заступник міністра.

Посадовець наголосив, що найкращий спосіб заявити про свої потреби за кордоном – ідентифікувати себе у відповідному посольстві через онлайн-систему «Друг». МЗС запевняє, що намагається не залишити без уваги жодного українця.

Нагадаємо, у МЗС розповіли, що українцям для повернення з Польщі потрібно дістатися українсько-польського кордону.