Припиняє роботу Центральний залізничний вокзал Києва



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Рух потягів припиняється з 12:00 18 березня

З 18 березня 2020 року з 12:00 припиняє свою роботу Центральний залізничний вокзал Києва, а також з цієї години припиняється рух потягів у всіх напрямках. Про це повідомляє пресслужба столичної поліції.

Працівники відділу поліції на станції залізничного транспорту продовжують здійснювати перевірку вимог обмежувальних заходів з метою протидії розповсюдженню коронавірусної інфекції.

Уряд України ухвалив рішення щодо обмеження пасажирських перевезень на території України для запобігання поширенню коронавірусу до 3 квітня. Постановою запроваджена заборона залізничного, авіа- та автобусного міжміських та міжобласних пасажирських перевезень, а також роботи метрополітенів.

Київський метрополітен припиняє перевезення пасажирів з 23:00 17 березня.

З 18 березня Укрзалізниця припиняє всі пасажирські перевезення.

У Міністерстві інфраструктури представили перелік скасованих поїздів у зв'язку із забороною пасажирських перевезень у країні через запровадження карантину, викликане спалахом коронавірусу.

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