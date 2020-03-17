Термін карантину можуть продовжити залежно від епідеміологічної ситуації, – Ляшко



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Головний санітарний лікар Віктор Ляшко не виключає продовження карантину

Віктор Ляшко: з пропозицією про можливість продовження ми будемо виходити на Кабінет міністрів ближче до кінця терміну нинішнього карантину

Заступник міністра охорони здоров'я – головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявляє, що термін карантину можуть продовжити залежно від епідеміологічної ситуації. Про це він повідомив на брифінгу.

«Карантин триватиме з урахуванням епідеміологічної ситуації в Європі, у наших сусідів, в Україні... З пропозицією про можливість продовження ми будемо виходити на Кабінет міністрів ближче до кінця терміну нинішнього карантину», – сказав Ляшко.

Також він зазначив, що контроль за кількістю пасажирів у громадському транспорті повинен здійснювати водій транспортного засобу.

У разі виникнення конфлікту з пасажирами водії можуть викликати поліцію.

Як повідомлялося, на території України до 3 квітня запроваджено карантин з метою запобігання поширенню коронавірусу.

Кабінет міністрів призупинив усі міжміські пасажирські перевезення по Україні та обмежив міські перевезення до 10 осіб у один транспортний засіб з 12:00 18 березня.

З 17 березня Україна закриває пункти пропуску через державний кордон для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення на два тижні.

До слова, Україна отримає один мільйон швидких тестів на коронавірус уже цієї суботи, 21 березня.