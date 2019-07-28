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    Суспільство

    Українська православна церква відзначає Хрещення Русі (фото)

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    Богослужіння проводить митрополит Епіфаній - Українська православна церква відзначає Хрещення Русі (фото)
    Богослужіння проводить митрополит Епіфаній
    Фото: Станіслав Груздєв

    У 2019 році відзначається 1031-а річниця Хрещення Русі

    В Софійському соборі почалася урочиста божественна літургія на честь дня Хрещення Русі. Біля собору вже зібрались віряни.

    Для Православної церкви України Хресний хід стане першим після отримання Томосу.

    Після 10:30 віряни пройдуть Хресним ходом від храму Софії Київської до пам'ятника князю Володимиру за маршрутом: Софійський Собор - Володимирський проїзд - вулиця Трьохсвятительська - парк Володимирська гірка. Хода завершиться молебнем біля пам'ятника Володимиру Хрестителю.

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    Українська православна церква відзначає Хрещення Русі (фото)
    Українська православна церква відзначає Хрещення Русі (фото)
    Українська православна церква відзначає Хрещення Русі (фото)
    Українська православна церква відзначає Хрещення Русі (фото)

    Нагадаємо, вчора відбувся хід паломників Московської церкви в Україні. Вони пройшлись від Володимирської гірки до Києво-Печерської лаври.

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