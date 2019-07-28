Українська православна церква відзначає Хрещення Русі (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Богослужіння проводить митрополит Епіфаній Фото: Станіслав Груздєв

У 2019 році відзначається 1031-а річниця Хрещення Русі

В Софійському соборі почалася урочиста божественна літургія на честь дня Хрещення Русі. Біля собору вже зібрались віряни.

Для Православної церкви України Хресний хід стане першим після отримання Томосу.

Після 10:30 віряни пройдуть Хресним ходом від храму Софії Київської до пам'ятника князю Володимиру за маршрутом: Софійський Собор - Володимирський проїзд - вулиця Трьохсвятительська - парк Володимирська гірка. Хода завершиться молебнем біля пам'ятника Володимиру Хрестителю.

Нагадаємо, вчора відбувся хід паломників Московської церкви в Україні. Вони пройшлись від Володимирської гірки до Києво-Печерської лаври.