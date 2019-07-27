Києвом іде хресний хід Московської церкви (фото, відео)



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Хресний хід Московської церкви, 27 липня 2019 року Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Хресний хід очолює предстоятель Московської церкви в Україні Онуфрій

Віряни Української православної церкви Московського патріархату проводять хресний до Дня хрещення Русі-України.

Урочистий молебень відбувся на Володимирській гірці, а хресний хід пройде за маршрутом: Володимирська гірка – вулиця Трьохсвятительська – Європейська площа – вулиця Грушевського – вулиця Мазепи – вулиця Лаврська.

Віряни тримають у руках таблички з назвами своїх єпархій, дехто прийшов із дітьми.

На Володимирську гірку прийшли також політики. Зокрема, як повідомляв «Главком», тут присутній народний депутат від «Опозиційного блоку» Вадим Новинський.

Як повідомлялося, для забезпечення громадського порядку під час хресного ходу залучені всі підрозділи київської поліції. Зокрема, на службу заступили спеціалісти вибухотехнічної служби, кінологи з собаками, спецпризначенці, а також співробітники превентивної комунікації.

Нагадаємо, Православна церква України в день Хрещення Русі 28 липня проведе свою першу хресну ходу.

27 липня Московська церква проведе урочистий молебень на Володимирській гірці та хресний хід.

27 та 28 липня на час проведення загальноміських заходів до 1031-ї річниці хрещення Київської Русі-України вносяться зміни у роботу наземного громадського транспорту.