30 серпня – яке сьогодні свято та чого не можна робити



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30 серпня – яке сьогодні свято та чого не можна робити

З 30 серпня починається осінній листопад

Щорічно 30 серпня у світі відзначається Міжнародний день жертв насильницьких зникнень, організований під егідою ООН 2011 року і покликаний привернути увагу громадськості до глобальних проблем терору, викрадень і незаконного затримання людей.

Міжнародний день зниклих людей, в Афганістані відзначають День дітей, у Туреччині – День перемоги, а у Казахстані – День конституції.

30 серпня – День пам’яті Мирона

30 серпня за народним календарем – Мирона. Це свято мало й іншу назву – «вдова допомоги«. Вважалося, що 30 серпня обов’язково потрібно допомагати сиротам і жінкам, які залишилися вдовами. Так, на Мирона люди збиралися і виконували спільну роботу в полі, або по господарству у таких господинь. Також 30 серпня відлітають птахи і починається листопад – листя облітають з липи, черемхи, берези.

Історія святого Мирона

30 серпня шанують пам’ять святого Мирона, який був пресвітером в Ахаї. Походив Мирон зі знатного роду, але при цьому був дуже лагідний, ніколи не хизувався ні грошима, ні своїм походженням. Відомо, що одного разу місцевий ігемон Антипатр відправився в християнський храм, щоб заарештувати християн і піддати їх мукам. Його зустрів Мирон і став докоряти в нечистих помислах. Розгніваний пресвітер розпорядився кинути Мирона на розтерзання диким тваринам. Однак ті святого не чіпали, і Антипатр, вийшовши з себе від гніву, покінчив життя самогубством.

Традиції та звичаї на Мирона

Зазвичай на Мирона, 30 серпня, дули вітри. Однак про те, якою буде погода в цей день, селяни знали заздалегідь, якщо звертали увагу на день Тихона і його прикмети. Була у свята й інша назва – вдова помочі. Було прийнято 30 серпня допомагати сиротам, вдовам і знедоленим людям. При цьому, селяни часто допомагали один одному, виконуючи будь-яку роботу в полі спільно. Наприклад, 30 серпня жали хліб, молотили снопи, удобрювали грунт, рубали дрова і т.д. Особливо це стосувалося сімей, у яких не було чоловіків – таким людям зазвичай завжди допомагали в день 30 серпня.

Крім того, господині 30 серпня намагалися вирізати пагони малини, які цього року вже принесли свої плоди. Підживлювали грунт.

Народні прикмети:

З 30 серпня починається осінній листопад (першою скидає лист береза, за нею липа, в’яз, черемха і т. д.).

У минулі часи помітили, якщо вранці цього дня туман і роса, то погода на Мирона буде хорошою.

Сонце сідає в хмару – у найближчі дні буде негода.

Останній журавель полетів – значить, на свято Покрови буде холодно.

Гарна погода – зібраного врожаю і запасів вистачить для того, щоб перезимувати

Іменини

Православні: Олексій, Павло, Мирон, Пимен, Кипріан, Стратон, Пилип

Католицькі: Маргарита, Роза, Баноний, Євтихіан.