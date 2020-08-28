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    Культура

    Заленський вітає Театр Франка зі 100-річчям. Пряма трансляція ювілейного вечора

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    Володимир Зеленський привітав Театр Франка із 100-річчям - Заленський вітає Театр Франка зі 100-річчям. Пряма трансляція ювілейного вечора
    Володимир Зеленський привітав Театр Франка із 100-річчям

    Президент відзначив орденами артистів театру, а деякі майстри сцени отримали нові звання

    Сьогодні Національний театр імені Івана Франка проводить великий ювілейний вечір на честь свого 100-річчя.

    На урочистостях присутній й президент Володимир Зеленський, який привітав майстрів сцени з ювілеєм. 

    Крім того на сайті глави держави з’явився указ про відзначення нагородами артистів та працівників театру.

    Зокрема орденом князя Ярослава Мудрого IV ступеня нагороджено Олександра Задніпровського.

    Орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня – Анатолія Хостікоєва.

    Орденом «За заслуги» ІІ ступеня – Остапа Ступку.

    Крім того, президент постановив нагородити орденом «За заслуги» ІІІ ступеня:

    • Башу Василя Васильовича – артиста
    • Романія Андрія Станіславовича – артиста
    • Стальчука Олега Миколайовича – артиста

    Орденом княгині Ольги ІІІ ступеня нагороджено артистку Ларису Руснак.

    В указі Зеленського йдеться й про присвоєння почесних звань.

    Народним артистом України став Володимир Ніколаєнко.

    Звання заслужених артистів отримали:

    • Вікторія Васалатій
    • Іван Залуський
    • Ірина Мельник.

    Звання заслужений працівник культури України отримали:

    • Гайдай Юрій– заступник начальника цеху
    • Марчук Ярослав– заступник начальника цеху
    • Матвєєва Лілія – начальник відділу
    • Шиманова Любов – начальник відділу.

    Як писав «Главком», вітання з приводу цієї дати перша театральна сцена України приймала ще у січні 2020 року. Ювілейний вечір був запланований на весну, ближче до закриття сезону. Втім ситуація з коронавірусом внесла корективи в творчі графіки. 

    На подію запрошені і театрали, і представники політичної еліти. Ювілейна імпреза передбачає як екскурс у велике історичне минуле цього театру, так і творчі сюрпризи від молодого покоління франківців, яке влилося в трупу франківців, коли головним режисером театру став Дмитро Богомазов. 

    «Специфіка ювілейного вечора,  як і всього комплексу заходів, присвячених 100-річчю театру, тісно пов’язана із запровадженням в країні карантинних заходів, – коментує підготовку до ювілейного заходу художній керівник Національного театру імені Франка, народний артист України Михайло Захаревич. – Чому ювілейний вечір буде проведено саме 27 і 28  серпня? На наш погляд, це  логічно, тому що  28 січня 1920 року в день народження театру – театру і було присвоєно ім’я Івана Яковича Франка». 

    Керівник театру запевняє, що нинішнє напружене літо Національний ний театр переживає нормально А ось найбільші неприємності в театрі, звісно, викликані Covid-19. Це і матеріальні, і творчі, і психологічні проблеми. Проте, з 1 липня наш театр інтенсивно працює в умовах карантинних вимог. 

    «Зал заповнений на третину – і це дещо незвично для нас. Але квитки глядачі вже  купують на наступний сезон, який розпочнеться 15 вересня. Тим часом, у липні відбулася  прем’єра «Украденого щастя» Івана Франка у постановці Дмитра Богомазова, прем’єра пройшла з успіхом. А у серпні – прем’єра на нашій Камерній сцені ім. Сергія Данченка, вистава «Крум» в постановці  молодого режисера Давида Петросяна. Глядачі схвально і доброзичливо прийняли   і експериментальну драматургію, і нову виставу нашого театру», – говорить Захаревич. 

    Директор театру також прокоментував тему цін на квитки, підвищення яких зараз активно обговорюють в  мережах. «Дай Боже, щоб наші глядачі мали змогу купляти квитки за тими цінами, які є  у нас на сьогоднішній день...», – зазначив він. 

    Що далі на нашій франківській сцені? До Нового року вийде прем’єра вистави «Трамвай Бажання» Теннесі Вільямса в постановці Івана Уривського. Він також розпочав підготовку до масштабної роботи над проєктом «Пер Гюнт» за п’єсою Генріка Ібсена. 

    «Якщо матеріальний стан театру дозволить, то вже в  грудні  у нас вийде  прем’єра  вистави «Сірано де Бержерак» Ростана в постановці Юрія Одинокого. І це далебі ще не всі нові творчі проєкти Будемо сподіватися, що театральне життя у світі і в Україні повернеться в нормальний ритм і тоді  можна буде обговорювати інші творчі плани»,  – керівник Національного театру імені Франка, народний артист України Михайло Захаревич.

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