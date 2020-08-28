Заленський вітає Театр Франка зі 100-річчям. Пряма трансляція ювілейного вечора



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Володимир Зеленський привітав Театр Франка із 100-річчям

Президент відзначив орденами артистів театру, а деякі майстри сцени отримали нові звання

Сьогодні Національний театр імені Івана Франка проводить великий ювілейний вечір на честь свого 100-річчя.

На урочистостях присутній й президент Володимир Зеленський, який привітав майстрів сцени з ювілеєм.

Крім того на сайті глави держави з’явився указ про відзначення нагородами артистів та працівників театру.

Зокрема орденом князя Ярослава Мудрого IV ступеня нагороджено Олександра Задніпровського.

Орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня – Анатолія Хостікоєва.

Орденом «За заслуги» ІІ ступеня – Остапа Ступку.

Крім того, президент постановив нагородити орденом «За заслуги» ІІІ ступеня:

Башу Василя Васильовича – артиста

Романія Андрія Станіславовича – артиста

Стальчука Олега Миколайовича – артиста

Орденом княгині Ольги ІІІ ступеня нагороджено артистку Ларису Руснак.

В указі Зеленського йдеться й про присвоєння почесних звань.

Народним артистом України став Володимир Ніколаєнко.

Звання заслужених артистів отримали:

Вікторія Васалатій

Іван Залуський

Ірина Мельник.

Звання заслужений працівник культури України отримали:

Гайдай Юрій– заступник начальника цеху

Марчук Ярослав– заступник начальника цеху

Матвєєва Лілія – начальник відділу

Шиманова Любов – начальник відділу.

Як писав «Главком», вітання з приводу цієї дати перша театральна сцена України приймала ще у січні 2020 року. Ювілейний вечір був запланований на весну, ближче до закриття сезону. Втім ситуація з коронавірусом внесла корективи в творчі графіки.

На подію запрошені і театрали, і представники політичної еліти. Ювілейна імпреза передбачає як екскурс у велике історичне минуле цього театру, так і творчі сюрпризи від молодого покоління франківців, яке влилося в трупу франківців, коли головним режисером театру став Дмитро Богомазов.

«Специфіка ювілейного вечора, як і всього комплексу заходів, присвячених 100-річчю театру, тісно пов’язана із запровадженням в країні карантинних заходів, – коментує підготовку до ювілейного заходу художній керівник Національного театру імені Франка, народний артист України Михайло Захаревич. – Чому ювілейний вечір буде проведено саме 27 і 28 серпня? На наш погляд, це логічно, тому що 28 січня 1920 року в день народження театру – театру і було присвоєно ім’я Івана Яковича Франка».

Керівник театру запевняє, що нинішнє напружене літо Національний ний театр переживає нормально А ось найбільші неприємності в театрі, звісно, викликані Covid-19. Це і матеріальні, і творчі, і психологічні проблеми. Проте, з 1 липня наш театр інтенсивно працює в умовах карантинних вимог.

«Зал заповнений на третину – і це дещо незвично для нас. Але квитки глядачі вже купують на наступний сезон, який розпочнеться 15 вересня. Тим часом, у липні відбулася прем’єра «Украденого щастя» Івана Франка у постановці Дмитра Богомазова, прем’єра пройшла з успіхом. А у серпні – прем’єра на нашій Камерній сцені ім. Сергія Данченка, вистава «Крум» в постановці молодого режисера Давида Петросяна. Глядачі схвально і доброзичливо прийняли і експериментальну драматургію, і нову виставу нашого театру», – говорить Захаревич.

Директор театру також прокоментував тему цін на квитки, підвищення яких зараз активно обговорюють в мережах. «Дай Боже, щоб наші глядачі мали змогу купляти квитки за тими цінами, які є у нас на сьогоднішній день...», – зазначив він.

Що далі на нашій франківській сцені? До Нового року вийде прем’єра вистави «Трамвай Бажання» Теннесі Вільямса в постановці Івана Уривського. Він також розпочав підготовку до масштабної роботи над проєктом «Пер Гюнт» за п’єсою Генріка Ібсена.

«Якщо матеріальний стан театру дозволить, то вже в грудні у нас вийде прем’єра вистави «Сірано де Бержерак» Ростана в постановці Юрія Одинокого. І це далебі ще не всі нові творчі проєкти Будемо сподіватися, що театральне життя у світі і в Україні повернеться в нормальний ритм і тоді можна буде обговорювати інші творчі плани», – керівник Національного театру імені Франка, народний артист України Михайло Захаревич.

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