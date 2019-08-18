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    Суспільство

    Українські школярі з 1 вересня вивчатимуть новий предмет

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    Навчальні матеріали повністю враховують зміни, які відбулися протягом останніх п'яти років на міжнародних фінансових ринках та на фінансовому ринку України - Українські школярі з 1 вересня вивчатимуть новий предмет
    Навчальні матеріали повністю враховують зміни, які відбулися протягом останніх п'яти років на міжнародних фінансових ринках та на фінансовому ринку України

    Для нового курсу «Фінансова грамотність» вже розроблено навчальну програму й підготовлено посібники

    В Україні учні 10-11 класів будуть вивчати новий. Про уе повідомляє Еспресо.TVз посиланням на прес-службу Міносвіти.

    Зазначається, що для нового предмету вже розроблено навчальну програму й підготовлено посібники.

    Ці матеріали було створено проектом USAID «Трансформація фінансового сектору» у співпраці з МОН та ДВНЗ «Університет банківської справи».

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    Новий посібник складається з п'яти розділів:

    • «Вступ до особистих фінансів»;
    • «Фінансова система та фінансові послуги»;
    • «Заощадження та інвестиції»;
    • «Запозичення та кредит»;
    • «Як себе захистити».

    Як зазначається, ці навчальні матеріали повністю враховують зміни, які відбулися протягом останніх п'яти років на міжнародних фінансових ринках та на фінансовому ринку України.

    «Вони повністю враховують зміни в фінансовій галузі за останні 5 років. Так, є блоки про основні права споживачів фінансових послуг, правила безпечної роботи з платіжними картками, криптовалюти, електронні гроші, платіжні інтернет-інструменти тощо», - розповіли в Міносвіти.

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