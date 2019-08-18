Українські школярі з 1 вересня вивчатимуть новий предмет
Для нового курсу «Фінансова грамотність» вже розроблено навчальну програму й підготовлено посібники
В Україні учні 10-11 класів будуть вивчати новий. Про уе повідомляє Еспресо.TVз посиланням на прес-службу Міносвіти.
Зазначається, що для нового предмету вже розроблено навчальну програму й підготовлено посібники.
Ці матеріали було створено проектом USAID «Трансформація фінансового сектору» у співпраці з МОН та ДВНЗ «Університет банківської справи».
Новий посібник складається з п'яти розділів:
- «Вступ до особистих фінансів»;
- «Фінансова система та фінансові послуги»;
- «Заощадження та інвестиції»;
- «Запозичення та кредит»;
- «Як себе захистити».
Як зазначається, ці навчальні матеріали повністю враховують зміни, які відбулися протягом останніх п'яти років на міжнародних фінансових ринках та на фінансовому ринку України.
«Вони повністю враховують зміни в фінансовій галузі за останні 5 років. Так, є блоки про основні права споживачів фінансових послуг, правила безпечної роботи з платіжними картками, криптовалюти, електронні гроші, платіжні інтернет-інструменти тощо», - розповіли в Міносвіти.