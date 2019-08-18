Українські школярі з 1 вересня вивчатимуть новий предмет



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Навчальні матеріали повністю враховують зміни, які відбулися протягом останніх п'яти років на міжнародних фінансових ринках та на фінансовому ринку України

Для нового курсу «Фінансова грамотність» вже розроблено навчальну програму й підготовлено посібники

В Україні учні 10-11 класів будуть вивчати новий. Про уе повідомляє Еспресо.TVз посиланням на прес-службу Міносвіти.

Зазначається, що для нового предмету вже розроблено навчальну програму й підготовлено посібники.

Ці матеріали було створено проектом USAID «Трансформація фінансового сектору» у співпраці з МОН та ДВНЗ «Університет банківської справи».

Новий посібник складається з п'яти розділів:

«Вступ до особистих фінансів»;

«Фінансова система та фінансові послуги»;

«Заощадження та інвестиції»;

«Запозичення та кредит»;

«Як себе захистити».

Як зазначається, ці навчальні матеріали повністю враховують зміни, які відбулися протягом останніх п'яти років на міжнародних фінансових ринках та на фінансовому ринку України.

«Вони повністю враховують зміни в фінансовій галузі за останні 5 років. Так, є блоки про основні права споживачів фінансових послуг, правила безпечної роботи з платіжними картками, криптовалюти, електронні гроші, платіжні інтернет-інструменти тощо», - розповіли в Міносвіти.