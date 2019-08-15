Школярка із Харкова отримала на ЗНО максимальні 200 балів аж з трьох предметів



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З математики 200 балів отримали 98 абітурієнтів, із хімії – 77

Український центр оцінювання якості освіти повідомив, що 274 учасники зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) отримали максимальні 200 балів. Вісім із них отримали 200 балів з двох предметів і один - із трьох предметів.

Про це повідомив виконувач обов'язків директора Українського центру оцінювання якості освіти Валерій Бойко на пресконференції в четвер у Києві.

«Найбільша кількість таких абітурієнтів з математики, англійської мови та хімії», - зазначив Бойко.

Так, з математики 200 балів отримали 98 абітурієнтів, із хімії - 77, з англійської мови - 36, з біології - 26, з української мови та літератури - 17, з історії України - 13, з фізики - чотири, з німецької мови, іспанської мови та географії - по одному абітурієнту.

«Ми маємо одного учасника, який зареєструвався на три предмети й отримав три оцінки по 200 балів», - повідомив Бойко. За його словами, це - учениця загальноосвітньої школи із Харкова.

Найбільша кількість «200-бальників» у Києві (63), у Львівській області (41), Харківській (25) та Дніпропетровській областях (20).

До слова, Міністерство освіти і науки має намір скоротити кількість заяв на бюджет, які абітурієнти можуть подавати до вишів, з семи до п‘яти з 2020 року.