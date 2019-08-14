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    Суспільство

    Українські школярі в новому навчальному році підуть на зимові канікули ще до 25 грудня

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    Кожен навчальний заклад має право самостійно встановлювати графік канікул у школах - Українські школярі в новому навчальному році підуть на зимові канікули ще до 25 грудня
    Кожен навчальний заклад має право самостійно встановлювати графік канікул у школах

    Осінні канікули плануються в період з 28 жовтня по 3 листопада, зимові - з 23 грудня по 7 січня, весняні - з 23 по 29 березня - МОН

    Міністерство освіти і науки України рекомендувало дати шкільних канікул у новому навчальному році 2019-2020 років.

    Про це повідомляє РБК-Україна.

    Згідно з рекомендаціями МОН, осінні канікули плануються в період з 28 жовтня по 3 листопада, зимові - з 23 грудня по 7 січня, весняні - з 23 по 29 березня. Літній відпочинок у школярів триватиме з 1 червня по 31 серпня.

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    Додатковими вихідними будуть:

    • 14 жовтня - День захисника України;
    • 25 грудня - католицьке Різдво;
    • 8 березня - Міжнародний жіночий день;
    • 19 і 20 квітня - Великодні свята;
    • 1 травня - День праці;
    • 9 травня - День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

    Згідно з законом про освіту, загальна тривалість канікул у школах не повинна перевищувати 30 днів. Крім цього, кожен навчальний заклад самостійно встановлює графік канікул у школах.

    Приводом для додаткових канікул може служити зниження температури повітря на вулиці більш ніж до -25. Також забороняється проводити навчання в приміщеннях, де температура повітря нижче +18. У разі захворювання понад 25% учнів від загальної кількості, в школі може бути оголошено карантин.

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