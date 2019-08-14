Українські школярі в новому навчальному році підуть на зимові канікули ще до 25 грудня
Осінні канікули плануються в період з 28 жовтня по 3 листопада, зимові - з 23 грудня по 7 січня, весняні - з 23 по 29 березня - МОН
Міністерство освіти і науки України рекомендувало дати шкільних канікул у новому навчальному році 2019-2020 років.
Про це повідомляє РБК-Україна.
Згідно з рекомендаціями МОН, осінні канікули плануються в період з 28 жовтня по 3 листопада, зимові - з 23 грудня по 7 січня, весняні - з 23 по 29 березня. Літній відпочинок у школярів триватиме з 1 червня по 31 серпня.
Додатковими вихідними будуть:
- 14 жовтня - День захисника України;
- 25 грудня - католицьке Різдво;
- 8 березня - Міжнародний жіночий день;
- 19 і 20 квітня - Великодні свята;
- 1 травня - День праці;
- 9 травня - День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.
Згідно з законом про освіту, загальна тривалість канікул у школах не повинна перевищувати 30 днів. Крім цього, кожен навчальний заклад самостійно встановлює графік канікул у школах.
Приводом для додаткових канікул може служити зниження температури повітря на вулиці більш ніж до -25. Також забороняється проводити навчання в приміщеннях, де температура повітря нижче +18. У разі захворювання понад 25% учнів від загальної кількості, в школі може бути оголошено карантин.