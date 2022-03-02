Український гравець «Зеніту» Ракицький розірвав контракт із російським клубом

Український футболіст розірвав контракт за півроку до його закінчення

Український захисник ФК «Зеніт» Ярослав Ракицький достроково розірвав контракт із російським клубом, де він грав із січня 2019 року після трансферу із «Шахтаря» за 10 млн євро. Контракт розірвано за півроку до його закінчення, – повідомляє Sport.ua

Прес-служба клубу з країни-агресора стверджує, що гравець попросив про дострокове розірвання контракту «у зв'язку з важкою сімейною ситуацією». Проте відомо, що ще 24 лютого, у день злочинного вторгнення Росії в Україну, Ракицький написав у своєму інстаграмі: «Я – Українець! Україні Мир! Стоп війні!», а згодом він поширив серед своїх фанатів відео українського співака Монатика про війну.

Ярослав Ракицький народився 3 серпня 1989 року у Першотравенську Дніпропетровської області. У системі донецького «Шахтаря» знаходився з 13 років та пройшов шлях до гравця основного складу команди. Провів за клуб 326 матчів та забив 14 м'ячів. У складі молодіжної збірної України брав участь у чемпіонаті Європи-2011 у Данії. Інформації про те, де футболіст планує продовжувати кар'єру, поки що немає.

Нагадаємо, що відомий український біатлоніст Дмитро Підручний після початку війни, що розв'язала Росією проти України, пішов служити в Національну гвардію. Зараз він служить у військовій частині у Тернополі.