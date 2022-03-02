Титулований біатлоніст Дмитро Підручний пішов служити до Нацгвардії

Зараз спортсмен служить у військовій частині у Тернополі

Відомий український біатлоніст Дмитро Підручний після початку війни, що розв'язала Росією проти України, пішов служити в Національну гвардію. Зараз він служить у військовій частині у Тернополі.

«Перш за все хочу подякувати всім, хто пише та хвилюється за мене та мою сім‘ю, і звісно тим, хто підтримує та допомагає Україні! Наразі я знаходжуся в Тернополі, в Нацгвардії, фото зроблене під час повітряної тривоги», – написав у своїй сторінці у фейсбуці Дмитро Підручний.

Титулований біатлоніст Дмитро Підручний народився 5 листопада 1991 року в селі Острів Тернопільської області. Він – чемпіон світу 2019 року у гонці переслідування (перший чемпіон світу в історії українського чоловічого біатлону). Чемпіон Європи 2018 року у змішаній естафеті, призер етапів Кубка світу. Учасник Олімпійських ігор 2018 та 2022 років.

Вчора вутболіст ФК «Гостомель» Дмитро Мартиненко загинув унаслідок влучення російської ракети до його будинку. Разом із спортсменом вибух забрав життя i його мами, а маленька сестра бореться за життя. Реквізити для допомоги: 4441 1144 1397 8675, Анатолій Мартиненко.