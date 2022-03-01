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    Російська ракета вбила футболіста «Гостомеля» та його маму

    22 лютого Дмитру Мартиненко виповнилося 25 років - Російська ракета вбила футболіста «Гостомеля» та його маму

    22 лютого Дмитру Мартиненко виповнилося 25 років

    Фото: obozrevatel.com

    За життя семирічної сестри борються лікарі. Реквізити для допомоги: 4441 1144 1397 8675, Анатолій Мартиненко

    Футболіст ФК «Гостомель» Дмитро Мартиненко загинув унаслідок влучення російської ракети до його будинку. Разом із спортсменом вибух забрав життя i його мами, а маленька сестра бореться за життя, – повідомляє «Обозреватель».

    Про трагедію на Київщині повідомили на сторінці Києво-Святошинського футболу у Facebook. «Загинув Діма Мартиненко і його мама. В будинок влучила російська ракета... Його батько вижив, а його семирічна сестра потребує допомоги. Вона у Бучанскій лікарні з осколковими пораненнями голови. Лікарі боряться за її життя», – йдеться у пості.

    Дмитро Мартиненко був вихованцем луганського футболу і на момент зупинки турніру був найкращим бомбардиром та найкращим гравцем другої ліги чемпіонату Києво-Святошинського району у складі ФК «Гостомель». 22 лютого йому виповнилося 25 років.

    Міський голова Харкова Ігор Терехов заявив, що російські війська продовжують обстрілювати житлові будівлі з цивільним населенням. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов в ефірі українському ТБ.

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    Теги: вибух будинок ракета
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    Російська ракета вбила футболіста «Гостомеля» та його маму