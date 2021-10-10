Український режисер зняв документальний фільм про Мадонну (відео)

Спочатку фільм буде доступний для перегляду в США, Латинській Америці, Австралії, країнах Північної Європи та Канаді

Світова прем’єра кінокартини відбулася у п’ятницю, 8 жовтня

Український режисер Саша Касюга (Sasha Kasiuha), що родом із Дніпра, зняв документальний фільм про американську співачку Мадонну – «Madame X».

Про це ШоТам повідомили організатори.

Вони зауважують, що режисерами документального фільму виступив проєкт SKNX, до якого, крім уродженця Дніпра Касюги, входить португалець, лауреат премії VMA Нуно Ксіко (Nuno Xico).

Світова прем’єра кінокартини відбулася у п’ятницю, 8 жовтня.

«Покликання артистів – порушувати спокій. Через творчість ми спілкуємося з соціумом, підштовхуємо людей задуматися про життя та його цінності», – розповідає про співпрацю з Мадонною режисер Саша Касюга.

Відомо, що проєкт SKNX співпрацює із Мадонною протягом декількох років, однак фільм – їхня перша масштабна робота. До цього хлопці створили короткометражний документальний фільм про альбом 2019 року Madonna – «World of Madame X», який зараз доступний на YouTube.

Концерт-фільм «Madame X» дає можливість глядачам поглянути на однойменний тур Мадонни її власними очима. У нових піснях, які виконувалися в турі, Мадонна бере участь у політичній дискусії, бореться за права меншин, жінок і спільноти ЛГБТ, а також просить американців прокинутися та усвідомити небезпеку насильства із застосуванням зброї.

Прем’єра фільму запланована на стрімінговому сервісі Paramount+. Спочатку фільм буде доступний для перегляду в США, Латинській Америці, Австралії, країнах Північної Європи та Канаді.