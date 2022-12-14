Українці – серед лідерів за переглядами порно

Українці проводять на сайті Pornhub в середньому 9 хвилин та 57 секунд

Порносайт Pornhub опублікував статистику переглядів за 2022 рік. Україна опинилася на восьмому місці серед країн, користувачі яких найдовше проводять часу на ресурсі для дорослих. Відповідна інфографіка від Pornhub з'явилася у мережі.

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За інформацією порталу, українці проводять на сайті Pornhub в середньому 9 хвилин та 57 секунд, що на 4 секунди більше, ніж минулого року. Довше за громадян України дивляться порно громадяни Єгипту, Ірану, Філіппін, Німеччини, Нідерландів, Франції та Великої Британії.

У минулому 2021 році Україна посіла 14 місце серед жителів інших країн, що заходять подивитися порно.

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Нагадаємо, кандидат до Конгресу США зробив порно своїм передвиборчим роликом.