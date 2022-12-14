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Українці – серед лідерів за переглядами порно

Юрій Лящук
glavcom.ua
Українці – серед лідерів за переглядами порно
фото ілюстративне

Українці проводять на сайті Pornhub в середньому 9 хвилин та 57 секунд

Порносайт Pornhub опублікував статистику переглядів за 2022 рік. Україна опинилася на восьмому місці серед країн, користувачі яких найдовше проводять часу на ресурсі для дорослих. Відповідна інфографіка від Pornhub з'явилася у мережі.

За інформацією порталу, українці проводять на сайті Pornhub в середньому 9 хвилин та 57 секунд, що на 4 секунди більше, ніж минулого року. Довше за громадян України дивляться порно громадяни Єгипту, Ірану, Філіппін, Німеччини, Нідерландів, Франції та Великої Британії.

Українці – серед лідерів за переглядами порно фото 1

У минулому 2021 році Україна посіла 14 місце серед жителів інших країн, що заходять подивитися порно.

Нагадаємо, кандидат до Конгресу США зробив порно своїм передвиборчим роликом.

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Теги: українці Україна порно

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