Кандидат до Конгресу США зробив порно своїм передвиборчим роликом

Кандидат до Конгресу США Майк Іткіс знявся у порно в рамках своєї передвиборчої кампані

Політик пояснив, що зняв такий ролик, аби продемонструвати свій «секс-позитивний підхід»

Кандидат у конгрес США від штату Нью-Йорк Майк Іткіс вирішив зробити порно своїм передвиборчим роликом. У розпал передвиборчої кампанії він опублікував порноролик «Bucket List Bonanza» зі своєю участю. Про це пише американське видання Complex.

Зазначається, що 53-річний політик завантажив відео з порноакторкою Ніколь Сейдж на платформі PornHub.

«Якби я просто говорив про це, це не продемонструвало б мою відданість цьому питанню. І той факт, що я справді зробив це, був величезним досвідом навчання, і це справді вплинуло на елементи на моїй платформі», – сказав він.

Політик пояснив, що зняв такий ролик, щоб продемонструвати свій «секс-позитивний підхід», а саме:

сексуальні права;

право жінок на аборт;

звільнення чоловіків від аліментів, якщо дитина була народжена без їхньої згоди;

скасування законів про перелюб;

декриміналізацію та легалізацію секс-роботи.

Майк Іткіс зазначив, що не любить виставляти своє приватне життя напоказ, але у цьому випадку вважає, що мав особисто взяти участь у тому, за що виступає.

Нагадаємо, у листопаді відбудуться вибори до Палати представників США. Голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва «слуга народу» Олександр Мережко вважає, що якщо більшість візьмуть республіканці, підтримка України може бути зменшена – такі розмови вже виникають у публічному просторі.