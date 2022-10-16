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Кандидат до Конгресу США зробив порно своїм передвиборчим роликом

Альона Боженко
glavcom.ua
Кандидат до Конгресу США зробив порно своїм передвиборчим роликом
Кандидат до Конгресу США Майк Іткіс знявся у порно в рамках своєї передвиборчої кампані
фото із відкритих джерел

Політик пояснив, що зняв такий ролик, аби продемонструвати свій «секс-позитивний підхід»

Кандидат у конгрес США від штату Нью-Йорк Майк Іткіс вирішив зробити порно своїм передвиборчим роликом. У розпал передвиборчої кампанії він опублікував порноролик «Bucket List Bonanza» зі своєю участю. Про це пише американське видання Complex.

Зазначається, що 53-річний політик завантажив відео з порноакторкою Ніколь Сейдж на платформі PornHub. 

«Якби я просто говорив про це, це не продемонструвало б мою відданість цьому питанню. І той факт, що я справді зробив це, був величезним досвідом навчання, і це справді вплинуло на елементи на моїй платформі», – сказав він.

Політик пояснив, що зняв такий ролик, щоб продемонструвати свій «секс-позитивний підхід», а саме:

  • сексуальні права;
  • право жінок на аборт;
  • звільнення чоловіків від аліментів, якщо дитина була народжена без їхньої згоди;
  • скасування законів про перелюб;
  • декриміналізацію та легалізацію секс-роботи.

Майк Іткіс зазначив, що не любить виставляти своє приватне життя напоказ, але у цьому випадку вважає, що мав особисто взяти участь у тому, за що виступає.

Нагадаємо, у листопаді відбудуться вибори до Палати представників США. Голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва «слуга народу» Олександр Мережко вважає, що якщо більшість візьмуть республіканці, підтримка України може бути зменшена – такі розмови вже виникають у публічному просторі.

Теги: відео закон порно США

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