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    Суспільство

    Українці з квітня зможуть подорожувати без візи ще до однієї країни у Латинській Америці

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    Еквадор став 21-ю країною з безвізом для українців у Латинській Америці - Українці з квітня зможуть подорожувати без візи ще до однієї країни у Латинській Америці
    Еквадор став 21-ю країною з безвізом для українців у Латинській Америці

    2 квітня 2020 року набирає чинності угода між урядом України та урядом Республіки Еквадор про взаємне скасування візових вимог

    Українці починаючи з 2 квітня зможуть здійснювати короткострокові безвізові подорожі до Республіки Еквадор. Про це повідомляє пресслужба Департаменту консульської служби МЗС України у Facebook.

    Зазначається, що Еквадор став 21-ю країною з безвізом для українців у Латинській Америці.

    «2 квітня 2020 року набирає чинності угода між урядом України та урядом Республіки Еквадор про взаємне скасування візових вимог. Угодою передбачено запровадження на постійній і взаємній основі безвізового режиму для короткострокових поїздок», - йдеться у повідомленні.

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    Зазначається, що українці зможуть перебувати на території Еквадору без віз протягом строку, що не перевищує 90 днів, який поновлюється на інший строк у 90 днів протягом одного року з дати першого в’їзду в Еквадор.

    Нагадаємо, Україна підписала безвіз з Маршалловими Островами.

    МЗС безвізовий режим українці Україна Facebook Еквадор
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