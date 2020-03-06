Українці з квітня зможуть подорожувати без візи ще до однієї країни у Латинській Америці



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Еквадор став 21-ю країною з безвізом для українців у Латинській Америці

2 квітня 2020 року набирає чинності угода між урядом України та урядом Республіки Еквадор про взаємне скасування візових вимог

Українці починаючи з 2 квітня зможуть здійснювати короткострокові безвізові подорожі до Республіки Еквадор. Про це повідомляє пресслужба Департаменту консульської служби МЗС України у Facebook.

Зазначається, що Еквадор став 21-ю країною з безвізом для українців у Латинській Америці.

«2 квітня 2020 року набирає чинності угода між урядом України та урядом Республіки Еквадор про взаємне скасування візових вимог. Угодою передбачено запровадження на постійній і взаємній основі безвізового режиму для короткострокових поїздок», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що українці зможуть перебувати на території Еквадору без віз протягом строку, що не перевищує 90 днів, який поновлюється на інший строк у 90 днів протягом одного року з дати першого в’їзду в Еквадор.

Нагадаємо, Україна підписала безвіз з Маршалловими Островами.