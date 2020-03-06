Українці з квітня зможуть подорожувати без візи ще до однієї країни у Латинській Америці
2 квітня 2020 року набирає чинності угода між урядом України та урядом Республіки Еквадор про взаємне скасування візових вимог
Українці починаючи з 2 квітня зможуть здійснювати короткострокові безвізові подорожі до Республіки Еквадор. Про це повідомляє пресслужба Департаменту консульської служби МЗС України у Facebook.
Зазначається, що Еквадор став 21-ю країною з безвізом для українців у Латинській Америці.
«2 квітня 2020 року набирає чинності угода між урядом України та урядом Республіки Еквадор про взаємне скасування візових вимог. Угодою передбачено запровадження на постійній і взаємній основі безвізового режиму для короткострокових поїздок», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що українці зможуть перебувати на території Еквадору без віз протягом строку, що не перевищує 90 днів, який поновлюється на інший строк у 90 днів протягом одного року з дати першого в’їзду в Еквадор.
Нагадаємо, Україна підписала безвіз з Маршалловими Островами.