Кулеба запевняє, що Україна не відновлюватиме постачання води в окупований Крим



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Мміністр закордонних справ Дмитро Кулеба

Глава МЗС України хоче, щоб хочу, «усі спекуляції, підозри та домисли» на тему постачання води в Крим припинилися

Україна не розглядає можливості відновлення постачання дніпровської води до окупованого Росією Криму.

Про це в ефірі телеканалу «Інтер» у п’ятницю ввечері заявив новопризначений міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

«Україна не розглядає можливості відновлення постачання дніпровської води до окупованого Криму. Я хочу, щоб усі спекуляції, підозри та домисли на цю тему припинилися», - наголосив Кулеба.

Напередодні у Мінветеранів визнали, що у Криму води для людей достатньо, вона потрібна для промисловості.

Нагадаємо, новопризначений прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що воду в окупований Крим треба подавати, бо там живуть українці, а Крим – це Україна.

Пізніше Шмигаль прояснив свою скандальну заяву про подачу води в окупований Крим, зазначивши, що «хотіли би подавати воду нашим громадянам, але не можемо і не маємо технічної змоги робити цього до деокупаціі півострова та повернення його до складу України».

Голова Меджлісу Рефат Чубаров відреагував на заяви прем’єр-міністра, заявивши, що «скандальна заява Шмигаля про подачу води в окупований Крим стала підлим ударом у спину».

Як повідомлялося, всередині лютого Чубаров дорікнув лідеру президентської фракції Давиду Арахамії, що той хоче здати Росії 500 тис. кримських татар.

Нагадаємо, голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія вважає допустимим компромісом подачу води до окупованого Криму в обмін на виведення російських військ з Донбасу.

З 10 лютого в окупованому Сімферополі ввели обмеження на подачу води населенню, внаслідок дефіциту питної води, запасів якої залишилось на 100 днів.