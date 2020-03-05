Продажі електрокарів в Україні у лютому цього року зросли на 67% у порівнянні з минулим роком



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Найпопулярнішим електрокаром на українському ринку продовжує залишатися Nissan Leaf

Основну масу зареєстрованих минулого місяця електромобілів становили легкові авто

Продажі автомобілів з електродвигуном в Україні в лютому поточного року зросли у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року на 67% – до 663 одиниць, з яких лише 29 були новими.

Як повідомили в асоціації автовиробників України «Укравтопром», основну масу зареєстрованих минулого місяця електромобілів становили легкові авто в кількості 623 штук, решта 40 штук - вантажівки.

Відзначається, що найпопулярнішим електрокаром на українському ринку продовжує залишатися Nissan Leaf. У лютому 252 авто цієї марки поповнили автопарк країни.

З великим відривом від лідера на ринку на другому місці за кількістю продажів знаходиться Tesla Model S, яку обрали 57 автомобілістів. «Ще одна Tesla увійшла до трійки бестселерів лютого – Tesla Model 3, в заліку якої 56 реєстрацій», - відзначили в асоціації.

Також повідомляється, що з 40 електровантажівок, що отримали минулого місяця українські номери, 38 штук були авто марки Renault Kangoo Z. E.

Як повідомлялося, в 2019 році Міністерство внутрішніх справ України зафіксувало збільшення електрокарів в Україні на 56% порівняно з 2018 роком – до 7542 одиниць.

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