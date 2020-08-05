  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    Україну і Румунію з'єднає поромна переправа

    • Розсилка
    Передбачається, що на переправі працюватимуть чотири пороми. - Україну і Румунію з'єднає поромна переправа
    Передбачається, що на переправі працюватимуть чотири пороми.

    Поромна переправа почне працювати з 10 серпня і скоротить шлях з України до Румунії на 200 км

    На кордоні України і румунії з 10 серпня почне працювати паромна переправа. Про це повідомив заступник голови Одеської обласної ради Юрій Дімчогло на своїй сторінці у Facebook.

    Зазначається, що Румунія підтвердила початок роботи пункту пропуску Орлівка (Україна) - Ісакча (Румунія).

    «Підтверджую офіційно, сьогодні, 5 серпня, отримана дипломатична нота МЗС Румунії, відповідно до якої румунська сторона підтвердила початок роботи пункту пропуску Орлівка (Україна) - Ісакча (Румунія) з 10 серпня 2020 року», - написав Дімчогло.

    Він уточнив, що поки що переправа працюватиме тільки для вантажних автомобілів.

    Поромна переправа Орлівка - Ісакча, яка з'єднає через річку Дунай Україну і Румунію, проходила тестові випробування ще у вересні 2019 року.

    Планується, що поромна переправа забезпечить прямий вихід з півдня Одеської області до Євросоюзу. Завдяки реалізації проєкту, шлях скоротиться до 200 км, а час оформлення вантажів - на 10-12 годин.

    Повне відкриття переправи очікується після остаточної готовності обладнання митних і прикордонних служб Румунії. Передбачається, що на переправі працюватимуть чотири пороми.

    1_131

    Спорудження переправи, яке формально стартувало ще в 2015 році, коли було підписано відповідні документи з керівництвом Румунії, кілька разів затримувалося через бюрократичну тяганину, здебільшого, з боку зарубіжних партнерів.

    Переправа споруджена в найвужчому місці Дунаю - ширина річки тут не перевищує 900 метрів. Вартість проєкту становить 12 млн євро. Його фінансують дві приватні компанії.

    МЗС Одеса Румунія документи Україна Дунай
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ