Румунія продовжила до 15 серпня заборону в'їзду іноземців



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Румунія продовжила заборону на в'їзд іноземців до 15 серпня

В Румунії продовжено дію режиму Надзвичайної ситуації терміном на 30 днів

Уряд Румунії продовжив заборону в'їзду іноземців на територію держави до 15 серпня.

Про це інформує посольство України в Румунії.

«Відповідно до рішення Уряду Румунії № 553 від 15 липня 2020 р. в Румунії продовжено дію режиму Надзвичайної ситуації терміном на 30 днів до 15 серпня 2020 р. включно. Згідно з п. 2 ст. 2 Додатку 3 вказаного рішення, забороняється в’їзд на територію Румунії через пункти пропуску на державному кордоні іноземних громадян та осіб без громадянства», — йдеться в повідомленні.

У посольстві зазначили, що виключення із зазначеної заборони стосується наступних категорій осіб:

члени сім’ї громадян Румунії

члени сім’ї громадян інших держав-членів ЄС, Європейського економічного простору або Швейцарської Конфедерації, які мають право на проживання на території Румунії

особи, які мають довгострокові візи, дозвіл на проживання, або документ еквівалентний дозволу на проживання, виданий компетентними органами або інший еквівалентний документ, виданий компетентними органами інших держав, згідно з законодавством ЄС

особи, які в’їжджають до Румунії з професійною метою, що підтверджується отриманими візою, дозволом на проживання чи іншим еквівалентним документом, відповідно медичні працівники, дослідники в галузі медицини, медичні працівники геріатричної допомоги, а також перевізники та інші категорії персоналу задіяного у транспортуванні товарів, що забезпечує такі перевезення

дипломатичний або консульський персонал, персонал міжнародних організацій, військовий персонал або персонал, який може забезпечувати гуманітарну допомогу

особи в режимі транзиту, в тому числі репатрійовані в рамках отримання консульського захисту

пасажири, які подорожують з імперативних мотивів

особи, які потребують міжнародного захисту або з інших гуманітарних причин

іноземці та ОБГ, які подорожують з метою навчання

іноземці та ОБГ, висококваліфіковані працівники, якщо їх працевлаштування є необхідним з економічної точки зору, та діяльність не може бути відкладена або проводитись за кордоном

іноземці та ОБГ, транскордонні працівники, сезонні сільськогосподарські працівники, персонал морського та річкового транспорту

члени міжнародних спортивних делегацій, які приймають участь у спортивних змаганнях, організованих на території Румунії, згідно з законом.

Окрема увага звертається на режим тимчасового транзиту територією Румунії, який дозволений виключно за наступних умов:

лише в безперервному порядку та виключно за маршрутом, затвердженим компетентними органами Румунії (https://cestrin.maps.arcgis.com/ap…/webappviewer/index.html…)

за наявності відповідних документів, які підтверджують транзитну мету поїздки та дають підстави для в’їзду в країну слідування

транзитний проїзд до країн, зокрема Республіки Болгарія, з туристичною метою можливий за наявності документів, які підтверджують мету поїздки (туристичний ваучер, бронювання готелю тощо) та дають підстави для в’їзду в країну слідування.

Нагадаємо, раніше у посольстві роз’яснили порядок транзитного в’їзду українців до Угорщини.

Як повідомлялося, названо три країни, які найбільше цікавлять українських туристів.