Румунія продовжила до 15 серпня заборону в'їзду іноземців
В Румунії продовжено дію режиму Надзвичайної ситуації терміном на 30 днів
Уряд Румунії продовжив заборону в'їзду іноземців на територію держави до 15 серпня.
Про це інформує посольство України в Румунії.
«Відповідно до рішення Уряду Румунії № 553 від 15 липня 2020 р. в Румунії продовжено дію режиму Надзвичайної ситуації терміном на 30 днів до 15 серпня 2020 р. включно. Згідно з п. 2 ст. 2 Додатку 3 вказаного рішення, забороняється в’їзд на територію Румунії через пункти пропуску на державному кордоні іноземних громадян та осіб без громадянства», — йдеться в повідомленні.
У посольстві зазначили, що виключення із зазначеної заборони стосується наступних категорій осіб:
- члени сім’ї громадян Румунії
- члени сім’ї громадян інших держав-членів ЄС, Європейського економічного простору або Швейцарської Конфедерації, які мають право на проживання на території Румунії
- особи, які мають довгострокові візи, дозвіл на проживання, або документ еквівалентний дозволу на проживання, виданий компетентними органами або інший еквівалентний документ, виданий компетентними органами інших держав, згідно з законодавством ЄС
- особи, які в’їжджають до Румунії з професійною метою, що підтверджується отриманими візою, дозволом на проживання чи іншим еквівалентним документом, відповідно медичні працівники, дослідники в галузі медицини, медичні працівники геріатричної допомоги, а також перевізники та інші категорії персоналу задіяного у транспортуванні товарів, що забезпечує такі перевезення
- дипломатичний або консульський персонал, персонал міжнародних організацій, військовий персонал або персонал, який може забезпечувати гуманітарну допомогу
- особи в режимі транзиту, в тому числі репатрійовані в рамках отримання консульського захисту
- пасажири, які подорожують з імперативних мотивів
- особи, які потребують міжнародного захисту або з інших гуманітарних причин
- іноземці та ОБГ, які подорожують з метою навчання
- іноземці та ОБГ, висококваліфіковані працівники, якщо їх працевлаштування є необхідним з економічної точки зору, та діяльність не може бути відкладена або проводитись за кордоном
- іноземці та ОБГ, транскордонні працівники, сезонні сільськогосподарські працівники, персонал морського та річкового транспорту
- члени міжнародних спортивних делегацій, які приймають участь у спортивних змаганнях, організованих на території Румунії, згідно з законом.
Окрема увага звертається на режим тимчасового транзиту територією Румунії, який дозволений виключно за наступних умов:
- лише в безперервному порядку та виключно за маршрутом, затвердженим компетентними органами Румунії (https://cestrin.maps.arcgis.com/ap…/webappviewer/index.html…)
- за наявності відповідних документів, які підтверджують транзитну мету поїздки та дають підстави для в’їзду в країну слідування
- транзитний проїзд до країн, зокрема Республіки Болгарія, з туристичною метою можливий за наявності документів, які підтверджують мету поїздки (туристичний ваучер, бронювання готелю тощо) та дають підстави для в’їзду в країну слідування.
Нагадаємо, раніше у посольстві роз’яснили порядок транзитного в’їзду українців до Угорщини.
Як повідомлялося, названо три країни, які найбільше цікавлять українських туристів.