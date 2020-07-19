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    У світі

    У Румунії третій день поспіль реєструють рекордну кількість хворих

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    За останні 24 години в країні підтвердили 889 нових хворих на коронавірус - У Румунії третій день поспіль реєструють рекордну кількість хворих
    За останні 24 години в країні підтвердили 889 нових хворих на коронавірус

    Головними осередками поширення вірусу є райони Бухареста і Сучави

    У Румунії третій день поспіль зареєстрували рекордний приріст хворих на коронавірус.

    Про це повідомляє Digi24.

    За останні 24 години в країні підтвердили 889 нових хворих, що майже на сотню більше, ніж показник попереднього дня – 799. Він, у свою чергу, побив рекорд, зафіксований у четвер - 777 заражень.

    Головними осередками поширення вірусу є райони Бухареста і Сучави – у кожному зареєстровано понад 4200 заражень.

    Кількість заражень коронавірусом у Румунії почала помітно зростати з середини червня, а з початку липня почала встановлювати нові рекорди.

    16 липня Румунія ще на 30 днів продовжила режим надзвичайної ситуації у зв’язку з епідемією.

    Крім того, до 15 серпня продовжено заборону в'їзду на територію країни для іноземців, в тому числі громадян України.

    Винятки є лише для окремих категорій громадян, а також для тимчасового транзиту.

    До слова, уряд Румунії продовжив заборону в'їзду іноземців на територію держави до 15 серпня.

    Румунія рекорд коронавірус
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