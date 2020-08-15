Україну накриє антициклон Emil: прогноз погоди на 15 серпня



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Погода в Україні 15 серпня очікується прохолодна та переважно сонячна

У суботу, 15 серпня, в Україні очікується переважно суха погода, денна температура 20-25°, на півдні та крайньому заході країни - до 27°. Лише в Карпатах та на Закарпатті прогнозують короткочасні дощі з грозами.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

«На добу 15 серпня мінлива хмарність. Без опадів, лише в Карпатах та на Закарпатті вдень місцями короткочасні дощі з грозами. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с», – йдеться в повідомленні.

Температура вночі 8-13°, на Закарпатті, Одещині та в Криму місцями 14-18°; вдень 20-25°, на півдні та крайньому заході країни до 27°.

Також Укргідрометцентр попереджає, що з 15 по 17 серпня на всій території країни переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У Києві в суботу, 15 серпня, без опадів. Температура вночі 11-13°, вдень 21-23°. По Київській області так само без опадів, температура вночі 8-13°, вдень 20-25°.

«15 – 16 серпня в Україні погоду визначатиме антициклон Emil. Дощів не передбачається. Нюанс. У суботу в прикарпатських областях є ймовірність дощу та грози», – написала синоптикиня Наталка Діденко у фейсбуці.