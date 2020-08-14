Погода на вихідні: дощі і грози очікуються лише у Карпатах



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Наступного тижня в Україну повернеться спека

У суботу, 15 серпня, в Україні очікується переважно суха погода, денна температура 20-25°, на півдні та крайньому заході країни - до 27°. Лише в Карпатах та на Закарпатті прогнозують короткочасні дощі з грозами.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

«На добу 15 серпня мінлива хмарність. Без опадів, лише в Карпатах та на Закарпатті вдень місцями короткочасні дощі з грозами. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с», - йдеться в повідомленні.

Температура вночі 8-13°, на Закарпатті, Одещині та в Криму місцями 14-18°; вдень 20-25°, на півдні та крайньому заході країни до 27°.

Також Укргідрометцентр попереджає, що з 15 по 17 серпня на всій території країни переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У Києві в суботу, 15 серпня, без опадів. Температура вночі 11-13°, вдень 21-23°. По Київській області так само без опадів, температура вночі 8-13°, вдень 20-25°.

На 16-17 серпня також прогнозується мінлива хмарність.

У неділю, 16 серпня, в Карпатському регіоні, а в понеділок, 17 серпня, в західних областях короткочасний дощ, гроза, на решті території - без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 9-14°, на Закарпатті та узбережжі морів до 18°; вдень 16 серпня 22-27°, 17 серпня 25-30°.

У Києві в неділю та понеділок без опадів, температура вночі 9-14°; вдень 16 серпня 22-27°, 17 серпня 25-30°.

Що ж до погоди на 18-19 серпня, то у західних, північних, а вдень 19 серпня і в більшості центральних областей невеликий короткочасниий дощ, гроза; на решті території без опадів. Температура вночі 13-19°, вдень 24-30°, у південній частині до 33°, 19 серпня у західних областях 18-24°.

У Києві 18-19 серпня прогнозують часом невеликий короткочасний дощ, грозу. Лише вночі 18 серпня без опадів. Температура вночі 13-18°, вдень 24-29°.

За орієнтовним прогнозом, в подальші дні буде спекотно. 20 серпня по Україні місцями короткочасний дощ, гроза, 21-22 серпня без опадів; температура вночі 15-21°, вдень 26-32°, у південній частині до 36°.

23 серпня у західних та північних, 24 серпня і у центральних областях короткочасні грозові дощі, зниження температури вночі до 13-19°, вдень до 23-29°; на решті території країни утримається жарка та суха погода.