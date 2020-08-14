Чого киянам чекати від погоди у вихідні: прогноз синоптиків



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В Україні потеплішає

У столиці дощів не передбачається

У вихідні, 15-16 серпня, в Україні погоду визначатиме антициклон Emil. Про це повідомила синопткиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, у Києві 15-16 серпня антициклон забезпечить чудову сонячну погоду. «Свіжіше буде в суботу, близько +23 градусів, а в неділю потепліє до +25+27 градусів», - прогнозує Діденко.

Дощів не передбачається.

Діденко також дала прогноз погоди на решті території України. «У суботу в прикарпатських областях є ймовірність дощу та грози. А в неділю по північному сходу - Сумщина, Харківщина, Чернігівщина - збільшиться хмарність і можливі локальні невеликі дощики. Температура повітря становитиме +24+28 градусів. На Півночі та Сході в суботу буде свіжувато, +19+24 градуси. А ось вже в неділю потепліє до +23+27 градусів», - сказала Діденко.

Вона зазначила, що ночі вже прохолодні.

За прогнозом Діденко, на наступному тижні в Україну знову повернеться спека +30 градусів і навіть вище.

Раніше синоптики дали прогноз, коли прийде потепління в Україну.