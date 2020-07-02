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    Суспільство

    Україну накриє антициклон Valentin: прогноз погоди на 2 липня

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    Україну накриє антициклон Valentin - Україну накриє антициклон Valentin: прогноз погоди на 2 липня
    Україну накриє антициклон Valentin

    2 липня в Україні очікується спекотна погода

    У четвер, 2 липня, в Україні очікується мінливо хмарна погода, вночі в Приазов'ї та Криму, вдень у західних областях короткочасні дощі, грози, на решті території без опадів.

    Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, вдень при грозах в окремих районах можливі град та шквали до 15-20 м/с.

    Температура вночі 16-21°, на узбережжі морів до 23°, вдень у західних областях 24-29°, на решті території 28-33°.

    У Києві 2 липня синоптики опадів не прогнозують. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 18-20°, вдень 30-32°.

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    Як розповіла синоптик Наталія Діденко, в четвер значна частина країни опиниться під впливом антициклону Valentin, тому буде багато сонця і купчастих хмар.

    Локальні дощі з грозами пройдуть на заході України, а також місцями в Луганській, Донецькій, Запорізькій областях і в Криму.

    Протягом дня в більшості областей очікується температура повітря +27 — +33 градуси.

    «Повернеться спека і до Києва. У четвер максимально очікується +30 — +32 градуси, опади малоймовірні», — зазначила вона.

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