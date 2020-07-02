Україну накриє антициклон Valentin: прогноз погоди на 2 липня



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Україну накриє антициклон Valentin

2 липня в Україні очікується спекотна погода

У четвер, 2 липня, в Україні очікується мінливо хмарна погода, вночі в Приазов'ї та Криму, вдень у західних областях короткочасні дощі, грози, на решті території без опадів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, вдень при грозах в окремих районах можливі град та шквали до 15-20 м/с.

Температура вночі 16-21°, на узбережжі морів до 23°, вдень у західних областях 24-29°, на решті території 28-33°.

У Києві 2 липня синоптики опадів не прогнозують. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 18-20°, вдень 30-32°.

Як розповіла синоптик Наталія Діденко, в четвер значна частина країни опиниться під впливом антициклону Valentin, тому буде багато сонця і купчастих хмар.

Локальні дощі з грозами пройдуть на заході України, а також місцями в Луганській, Донецькій, Запорізькій областях і в Криму.

Протягом дня в більшості областей очікується температура повітря +27 — +33 градуси.

«Повернеться спека і до Києва. У четвер максимально очікується +30 — +32 градуси, опади малоймовірні», — зазначила вона.