Україну накриє антициклон Yadigar: прогноз погоди на 15 грудня
Погода в більшості областей України очікується вологою
В Україні 15 грудня очікується волога погода, з туманами, ожеледицею і відлигою.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
«Сьогодні, 15 грудня, погода в більшості областей України очікується вологою, з туманами, ожеледицею, ожеледдю та відлигою», – зазначила Діденко.
Антициклон з цікавим іменем Yadigar витісняє опади і тому сьогодні мокрий сніг, чи дощ, чи льодяний дощ найбільш ймовірні лише на північному сході України – Сумщина, Полтавщина, Харківщина, Луганщина, а також Чернігівська, Донецька області, зачепить Дніпро з районами.
Температура повітря найближчої доби практично повсюди в Україні коливатиметься близько 0°C.
У південній частині України та в західних областях очікується тепліша погода, сьогодні вдень +3°C…+7°C.
Вітер 15 грудня очікується північно–західний, невеликий або помірний, на Сході України – східний, поривчастий.
У Києві вівторок передбачається хмарним, проте суттєві опади – навряд. Можливий туман. Температура повітря вночі до -1°C, вдень до +2°C.
За словами синоптик, на дорогах та тротуарах залишається ожеледиця.