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    Суспільство

    Україну накриє антициклон Yadigar: прогноз погоди на 15 грудня

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    В Україні сьогодні &ndash; ожеледиця та густий туман - Україну накриє антициклон Yadigar: прогноз погоди на 15 грудня
    В Україні сьогодні – ожеледиця та густий туман
    Фото: Главком

    Погода в більшості областей України очікується вологою

    В Україні 15 грудня очікується волога погода, з туманами, ожеледицею і відлигою.

    Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

    «Сьогодні, 15 грудня, погода в більшості областей України очікується вологою, з туманами, ожеледицею, ожеледдю та відлигою», – зазначила Діденко.

    Антициклон з цікавим іменем Yadigar витісняє опади і тому сьогодні мокрий сніг, чи дощ, чи льодяний дощ найбільш ймовірні лише на північному сході України  Сумщина, Полтавщина, Харківщина, Луганщина, а також Чернігівська, Донецька області, зачепить Дніпро з районами.

    Температура повітря найближчої доби практично повсюди в Україні коливатиметься близько 0°C.

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    У південній частині України та в західних областях очікується тепліша погода, сьогодні вдень +3°C…+7°C.

    Вітер 15 грудня очікується північно–західний, невеликий або помірний, на Сході України – східний, поривчастий.

    У Києві вівторок передбачається хмарним, проте суттєві опади – навряд. Можливий туман. Температура повітря вночі до -1°C, вдень до +2°C.

    За словами синоптик, на дорогах та тротуарах залишається ожеледиця.

    Теги: прогноз погоди Луганщина Дніпро Харківщина Полтавщина повітря вітер дощ Наталка Діденко
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