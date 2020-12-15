Україну накриє антициклон Yadigar: прогноз погоди на 15 грудня

В Україні сьогодні – ожеледиця та густий туман

Погода в більшості областей України очікується вологою

В Україні 15 грудня очікується волога погода, з туманами, ожеледицею і відлигою.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

«Сьогодні, 15 грудня, погода в більшості областей України очікується вологою, з туманами, ожеледицею, ожеледдю та відлигою», – зазначила Діденко.

Антициклон з цікавим іменем Yadigar витісняє опади і тому сьогодні мокрий сніг, чи дощ, чи льодяний дощ найбільш ймовірні лише на північному сході України – Сумщина, Полтавщина, Харківщина, Луганщина, а також Чернігівська, Донецька області, зачепить Дніпро з районами.

Температура повітря найближчої доби практично повсюди в Україні коливатиметься близько 0°C.

У південній частині України та в західних областях очікується тепліша погода, сьогодні вдень +3°C…+7°C.

Вітер 15 грудня очікується північно–західний, невеликий або помірний, на Сході України – східний, поривчастий.

У Києві вівторок передбачається хмарним, проте суттєві опади – навряд. Можливий туман. Температура повітря вночі до -1°C, вдень до +2°C.

За словами синоптик, на дорогах та тротуарах залишається ожеледиця.