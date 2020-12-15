У Харкові через негоду зупинилися тролейбуси

Транспортники обіцяють полагодити мережі цієї ночі

У Харкові через обмерзання проводів і дощі призупинено рух тролейбусів на низці маршрутів.

Про це повідомляє директор Департаменту інформації та зв'язків з громадськістю міськради Харкова Юрій Сидоренко у Facebook.

«У зв'язку з обмерзанням контактних проводів призупинено рух тролейбусів на маршрутах 2а, 2б, 12, 17, 18, 6, 11, 27. Можлива швидка зупинка деяких трамвайних маршрутів», – йдеться у повідомленні.

Він пояснив, що дощ йде безперервно, тому транспортники саме зараз не можуть прочистити контактні мережі. Обіцяють зробити це вночі, якщо припиняться опади.

Нагадаємо, в суботу, 12 грудня, мер Києва Віталій Кличко зібрав на нараду керівників районів та комунальних служб столиці та доручив терміново прибрати місто від наслідків негоди. «Ключове завдання всіх служб – терміново навести лад у місті. Тим більш, що найближчими днями, за прогнозом синоптиків, погода не зміниться – триватимуть дощ і ожеледиця. Тому всі служби повинні злагоджено і ефективно працювати. Цілодобово!»- підкреслив Віталій Кличко.

За минулі вихідні в Києві через ожеледицю травмувалося 1369 осіб.

Синоптики попередили, що протягом 14 грудня у Києві ожеледь, на дорогах ожеледиця, туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпеки, жовтий).

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