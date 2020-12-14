Синоптики оновили прогноз погоди на Новий рік

Морози в Україні будуть триматися в нічний час до самого Різдва, 7 січня

В середньому по Україні з 31 грудня на 1 січня очікується -3... +2 градуси

У новорічну ніч погода в Україні буде морозною, при цьому очікується випадання мокрого снігу або снігу з дощем, який згодом замерзне і перетвориться в ожеледицю в центральних, північних і північно-східних областях. При цьому «мінуси» в ніч з 31 грудня на 1 січня будуть несильними.

Детальний прогноз опублікували синоптики Gismeteo.

Як повідомляється, у всіх областях нашої країни, за винятком сходу, 31 грудня будуть іти опади. Вже в новому році з першого числа очікуються дощі і в цих регіонах. При цьому через те, що денна температура буде тяжіти до нуля і невеликих "плюсів" синоптики прогнозують випадання дощу зі снігом в ці дні.

В середньому по Україні з 31 грудня на 1 січня очікується -3... +2 градуси. Виняток становлять південні, південно-західні та південно-східні області країни, де і вдень стовпчики термометрів покажуть до +7 градусів.

При цьому в нічний час на всіх територіях очікуються переважно «мінусові» показники. Особливо сильними вони будуть на північному сході, півночі та в деяких центральних областях країни. Там вночі до -6 градусів. В інших регіонах -4... +2 градуси. У приморських областях і того більше – до+4 градусів у новорічну ніч.

Морози в Україні будуть триматися в нічний час до самого Різдва, яке святкується 7 січня.