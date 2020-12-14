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    Синоптики оновили прогноз погоди на Новий рік

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    Морози в Україні будуть триматися в нічний час до самого Різдва, 7 січня - Синоптики оновили прогноз погоди на Новий рік
    Морози в Україні будуть триматися в нічний час до самого Різдва, 7 січня
    Фото з відкритих джерел

    В середньому по Україні з 31 грудня на 1 січня очікується -3... +2 градуси

    У новорічну ніч погода в Україні буде морозною, при цьому очікується випадання мокрого снігу або снігу з дощем, який згодом замерзне і перетвориться в ожеледицю в центральних, північних і північно-східних областях. При цьому «мінуси» в ніч з 31 грудня на 1 січня будуть несильними.

    Детальний прогноз опублікували синоптики Gismeteo.

    Як повідомляється, у всіх областях нашої країни, за винятком сходу, 31 грудня будуть іти опади. Вже в новому році з першого числа очікуються дощі і в цих регіонах. При цьому через те, що денна температура буде тяжіти до нуля і невеликих "плюсів" синоптики прогнозують випадання дощу зі снігом в ці дні.

    В середньому по Україні з 31 грудня на 1 січня очікується -3... +2 градуси. Виняток становлять південні, південно-західні та південно-східні області країни, де і вдень стовпчики термометрів покажуть до +7 градусів.

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    Синоптики оновили прогноз погоди на Новий рік
    Синоптики оновили прогноз погоди на Новий рік
    Синоптики оновили прогноз погоди на Новий рік
    Синоптики оновили прогноз погоди на Новий рік
    Синоптики оновили прогноз погоди на Новий рік
    Синоптики оновили прогноз погоди на Новий рік

    При цьому в нічний час на всіх територіях очікуються переважно «мінусові» показники. Особливо сильними вони будуть на північному сході, півночі та в деяких центральних областях країни. Там вночі до -6 градусів. В інших регіонах -4... +2 градуси. У приморських областях і того більше – до+4 градусів у новорічну ніч.

    Морози в Україні будуть триматися в нічний час до самого Різдва, яке святкується 7 січня.

     

    Теги: прогноз погоди час
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