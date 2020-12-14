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    Туман і ожеледь: якою буде погода 15 грудня

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    В Україні завтра &ndash; ожеледиця та густий туман - Туман і ожеледь: якою буде погода 15 грудня
    В Україні завтра – ожеледиця та густий туман
    Фото: Главком

    Погода в більшості областей України очікується вологою

    В Україні 15 грудня очікується волога погода, з туманами, ожеледицею і відлигою.

    Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

    «Завтра, 15 грудня, погода в більшості областей України очікується вологою, з туманами, ожеледицею, ожеледдю та відлигою», - зазналича пані Діденко.

    Мокрий сніг, чи дощ, чи льодяний дощ найбільш ймовірні лише на північному сході України - Сумщина, Полтавщина, Харківщина, Луганщина, а також Чернігівська, Донецька області, зачепить Дніпро з районами.

    Температура повітря найближчої доби практично повсюди в Україні коливатиметься близько 0°C.

    У південній частині України та в західних областях очікується тепліша погода, завтра вдень +3°C…+7°C.

    Вітер 15 грудня очікується північно-західний, невеликий або помірний, на Сході України - східний, поривчастий.

    У Києві вівторок передбачається хмарним, проте суттєві опади - навряд. Можливий туман. Температура повітря вночі до -1°C, вдень до +2°C.

    За словами синоптик, на дорогах та тротуарах залишається ожеледиця.

    Теги: прогноз погоди повітря вітер дощ Наталка Діденко
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