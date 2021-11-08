Україну накриє похолодання з дощами і мокрим снігом: прогноз погоди на 8 листопада

Денна температура в більшості регіонів становитиме переважно до 12 градусів тепла

Температура дещо знизиться: вночі 2-7° тепла, вдень 7-12°

У понеділок, 8 листопада, в Україні буде хмарно з проясненнями. Ітимуть дощі, а місцями – мокрий сніг. Про це йдеться в прогнозі Укргідрометцентру.

На Західній Україні погода 8 листопада буде по-справжньому осінньою – +8...+10 градусів. Сонце лише зрідка з'являтиметься з-за хмар, але серйозних опадів не прогнозують.

На сході буде дещо тепліше – +11...+13 градусів. Небо, яке зранку затягне хмарами, стане ясним ближче до вечора.

У північних регіонах також буде прохолодно. Температура повітря там складатиме +9...+11 градусів. Невеличкі дощі можливі у Києві. Але більшість областей на півночі негода омине стороною.

На півдні буде значно тепліше – +14...+16 градусів. Але небо також опиниться у полоні хмар. Але, як прогнозують синоптики, опадів вони не принесуть.

Прогноз погоди в Україні на 8 листопада

У Києві сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Стовпчики термометрів покажуть +8...+10 градусів.

У Київській області в понеділок буде хмарно з проясненнями. Вночі місцями невеликий дощ, удень без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6 градусів тепла, вдень 8-10 градусів.

Раніше повідомлялося, що останній місяць осені в Україні розпочнеться з опадів, а наприкінці місяця очікується сніг. Натомість грудень дивуватиме «плюсовими» температурами. Такий прогноз до кінця року зробив народний синоптик із Каменя–Каширського Володимир Деркач