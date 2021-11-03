Україні треба відмовлятися від технологій минулих століть

Ситуація у нас така, що скоріше ми потонемо від власного сміття, ніж від підняття світового океану

Ситуація у нас така, що скоріше ми потонемо від власного сміття, ніж від підняття світового океану

Іноземні інвестиції не прийдуть туди, де на всю потужність працюють вугільні ТЕЦ

За багатьма публікаціями я бачу, що українці скептичні до теми змін клімату.

Мене це не дивує, бо ситуація у нас така, що скоріше ми потонемо від власного сміття, ніж від підняття світового океану.

Та і Дніпро у нас помирає більше не від кліматичних проблем, а від нашого хижацького ставлення до нього, приймаючи щоденно тонни отрути.

Вирубка лісів, брудне повітря і багато іншого – всі ці проблеми добре знаєте.

Але приготуйтесь до того, що одні проблеми не виключають інших. І нам треба брати активну участь у вирішенні обох, у том числі кліматичних. І вибору в нас немає.

Світ змінюється дуже швидко і через деякий час товари, які виготовляються на електриці внаслідок спалення вугілля, – купувати у світі ніхто не буде.

Іноземні інвестиції не прийдуть туди, де на всю потужність працюють вугільні ТЕЦ.

Кредити не будуть видавати бізнесу, який використовує технології минулих століть.

Світ вимагає від нас бути гнучкими, швидкими та прагматичними. Той, хто буде заперечувати нову реальність, залишиться в останніх рядах.

Джерело: блог Єгора Фірсова

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