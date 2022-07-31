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Україну накриє потужний циклон Frieda: прогноз погоди на 31 липня

Дзвенислава Карплюк
Сьогодні, 06:47 glavcom.ua
Україну накриє потужний циклон Frieda: прогноз погоди на 31 липня
фото ілюстративне

На Заході через негоду оголосили штормове попередження

У неділю, 31 липня циклон Frieda стане причиною сильних злив у західних регіонах України. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Діденко попередила про те, що у Карпатах дощі будуть небезпечні через потужність, оскільки можуть піднімати рівень води у річках.

Через негоду на Заході на 31 липня оголосили штормове попередження. Зокрема у Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях – II, тобто оранжевий рівень загрози.

У Волинській, Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій областях оголосили жовтий рівень небезпеки.

На півночі країни грози прогнозують у Житомирській області. В інших регіонах буде без опадів. Температура повітря становитиме +26…+29 градусів.

Також грози можливі на Вінниччині. 

Прогноз погоди на 31 липня
Прогноз погоди на 31 липня
фото: Укргідрометцентр

Синоптикиня також повідомила про те, що більша частина нашої країни в останній день липня належатиме зоні впливу антициклону, тому в більшості регіонів переважатиме суха погода.

«Спека домінуватиме, протягом дня передбачається +27+31 градус, у південній частині та більшості центральних областей (крім Вінницької області) очікується +29+33 градуси. А от у Західній Україні відчутно посвіжішає: там 31 липня похолодає до +19 +23 градусів» , – поділилася прогнозом Діденко.

В українській столиці цей день буде сухим, сонячним та спекотним, температура прогріється до +30 градусів.

Нагадаємо, у серпні 2022 року середня місячна температура повітря прогнозується в межах 20-25 градусів тепла, в Карпатах 17-19 градусів. Це на 1,5-2,0 градусів вище за норму. 

Теги: дощ Укргідрометцентр прогноз погоди

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