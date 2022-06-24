Погода помстилась за Україну. Сочі та околиці як після бомбардування

Потужний смерч наробив шкоди у російському Сочі

У районі російського курортного міста Сочі пройшов потужний смерч. Негода зруйнувала будівлі на пляжах, повалила дерева та пошкодила дороги.

Також внаслідок негоди у Сочі загинули люди – у море змило два автомобілі, в яких перебували вісім людей, які приїхали на курорт, зокрема діти. Одна людина загинула, одного вдалося врятувати, доля ще шістьох осіб невідома.

Також смерч зруйнував насосну станцію, близько двох тисяч людей залишилися без води.

У деяких районах зафіксували сходження селевих потоків, внаслідок чого виявилися заблокованими дороги.

Нагадаємо, вранці 24 червня російський військовий транспортний літак Іл-76 загорівся та впав у полі біля міста Рязань.

За повідомленням міноборони РФ, Іл-76 розбився через несправність двигуна. На борту літака було дев’ять людей, четверо з них загинули.