Які небезпечні сюрпризи від погоди чекають українців до кінця літа

Різкі коливання погоди спричинять шквали та грози, водночас подекуди виникне посуха

Найближчими тижнями в Україні очікується контрастна погода. Половину країни накриє посуха, а іншу – грози та шквали. Про це розповів синоптик Ігор Кібальчич, пише «Телеграф».

За словами синоптика, найбільш сильні опади ймовірні найближчими тижнями на півночі країни, а також у центральних регіонах. За його словами, дощі будуть і в інших регіонах, проте локальніше і з меншою інтенсивністю.

Згідно з прогнозом на найближчі тижні, жителям півдня та сходу варто очікувати на сильну посуху через високу температуру. :

Синоптик також відзначив, що українцям не потрібно забувати і ймовірність виникнення небезпечних метеорологічних явищ упродовж літа. За його словами, найближчими днями посилена метеонебезпечність спостерігатиметься у центральних, південних, а також східних регіонах України, які зумовлені високими температурами та нестійкістю повітряної маси.

Саме на півдні, у центрі та на сході переважна частина опадів виникатиме у вигляді злив, а це тягне за собою високу ймовірність появи небезпечних погодних явищ.

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