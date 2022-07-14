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    Новини

    Які небезпечні сюрпризи від погоди чекають українців до кінця літа

    Синоптик прогнозує температурні перепади - Які небезпечні сюрпризи від погоди чекають українців до кінця літа
    Синоптик прогнозує температурні перепади
    фото: glavcom.ua

    Різкі коливання погоди спричинять шквали та грози, водночас подекуди виникне посуха

    Найближчими тижнями в Україні очікується контрастна погода. Половину країни накриє посуха, а іншу – грози та шквали. Про це розповів синоптик Ігор Кібальчич, пише «Телеграф».

    За словами синоптика, найбільш сильні опади ймовірні найближчими тижнями на півночі країни, а також у центральних регіонах. За його словами, дощі будуть і в інших регіонах, проте локальніше і з меншою інтенсивністю.

    Згідно з прогнозом на найближчі тижні, жителям півдня та сходу варто очікувати на сильну посуху через високу температуру. :

    Синоптик також відзначив, що українцям не потрібно забувати і ймовірність виникнення небезпечних метеорологічних явищ упродовж літа. За його словами, найближчими днями посилена метеонебезпечність спостерігатиметься у центральних, південних, а також східних регіонах України, які зумовлені високими температурами та нестійкістю повітряної маси.

    Саме на півдні, у центрі та на сході переважна частина опадів виникатиме у вигляді злив, а це тягне за собою високу ймовірність появи небезпечних погодних явищ.

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    Теги: росія окупанти війна засушлива погода Україна окупація #stoprussia
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    Які небезпечні сюрпризи від погоди чекають українців до кінця літа