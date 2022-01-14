Україну накриє штормовий вітер і мокрий сніг: де очікується погіршення погоди

У п'ятницю по всій території України очікується підвищення температури до +1 +4 градусів

В Україні найближчими днями синоптики прогнозують сильний штормовий вітер, мокрий сніг і сніг з дощем, а сильні морози почнуть відступати. У більшості регіонів збережуться нічні морози. Про це повідомляє Укргідрометцентр та синоптикиня Наталка Діденко у Facebook.

За прогнозом Наталки Діденко, 14 січня Україну перетинатимуть атмосферні фонтани. Очікується сильний західний, північно-західний вітер зі штормовими поривами до 15-22 м/с, місцями до 25-27 м/с.у Карпатах вітер може бути ще більшим.

Також очікуються опади у вигляді мокрого снігу з переходом в дощ. На сході, південному сході та в Криму пройде сніг.

«Потепління вдень у п'ятницю до 2 морозу – 4 тепла. У Києві на Василя – сильний штормовий вітер, мокрий сніг з переходом у дощ, потепління до відлиги», – попередила синоптик.

За прогнозом Українського гідрометцентру, в п'ятницю по всій території України очікується підвищення температури, до +1 +4 градусів, на півдні місцями до + 5 градусів.

У суботу вночі температура повітря знову опуститься, до -2 -4 градусів, у південній частині до +2 градусів.

Вдень 15 січня на заході, півночі, сході та в центрі вдень від -1 до +1 градуса. У південній частині від + 2 до +4 градусів.

Опади прогнозуються на півночі країни, на сході та північному сході, а також у Криму - мокрий сніг і сніг з дощем. По всій території України очікується сильний вітер зі штормовими поривами.

Нагадаємо, що в Україні оголошено штормове попередження.

Також синоптики повідомили, що в Україні у пʼятницю, 14 січня, у більшості регіонів очікується потепління. На території всієї країни очікується сніг з дощем. Температура повітря вдень триматиметься в межах 0...+5 градусів, а вночі опуститься до -7.

Раніше повідомлялося, що погода в Україні демонструє аномальні стрибки температур. На зміну сильним морозам, прийде плюсова температура.