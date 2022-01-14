Різке потепління та дощ: прогноз погоди на 14 січня в Україні

На території всієї країни очікується сніг з дощем

Стовпчики термометрів вдень покажуть +1...+4 градусів

В Україні у пʼятницю, 14 січня, у більшості регіонів очікується потепління. На території всієї країни очікується сніг з дощем. Температура повітря вдень триматиметься в межах 0...+5 градусів, а вночі опуститься до -7. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У західних областях буде хмарно з опадами – снігом та дощем. Вдень температура повітря опуститься до +1...+5 градусів, а вночі стовпчик термометра покаже +2...-7.

У Центрі і на Півночі буде переважно хмарна погода. Очікується сніг з дощем. Стовпчики термометрів вдень покажуть +1...+4 градусів, вночі мінімальна температура повітря становитиме -4.

На Сході України вдень прогнозують від 0 до +4 градусів. Вночі буде -3...-13.

На Півдні денна температура становитиме +2...+5 градусів, вночі стовпчик термометра триматиметься на рівні -2...-7.

У Києві буде хмарно, очікують сніг з дощем. Температура повітря досягне +1...+3. Вночі стовпчики термометрів опустяться до 0...-2 градусів.

Раніше повідомлялося, що погода в Україні демонструє аномальні стрибки температур. На зміну сильним морозам, прийде плюсова температура.