  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус
    Суспільство

    Гідрометцентр попереджає про аномальні перепади температури 13 січня

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У п'ятницю 14 січня потепління охопить більшу частину України - Гідрометцентр попереджає про аномальні перепади температури 13 січня
    У п'ятницю 14 січня потепління охопить більшу частину України
    фото: glavcom.ua

    Температура за добу підвищиться майже на 19 градусів

    Погода в Україні демонструє аномальні стрибки температур. На зміну сильним морозам, прийде плюсова температура. Про це свідчать дані Укргідромецентру.

    Уже сьогодні, 13 січня, погода в Україні почне різко змінюватися через циклон Elsa. Температура за добу підвищиться майже на 19 градусів.

    Сьогодні теплий фронт циклона досягне території України, у зв'язку з чим пройдуть снігопади, особливо на Лівобережжі. Температура повітря разом з цим почне стрімко підвищуватися, починаючи із заходу та північного заходу України. Проте, основне погіршення погоди відбудеться у п'ятницю.

    Якщо в ночі температура подекуди сягала -18, то вже 13 січня під вечір стовпчики термометрів піднімуться до 0.

    Згідно з прогнозами Наталки Діденко, 13-го січня вдень температура повітря становитиме у більшості областей -4... -9 градусів.

    «У західних областях 13 січня почнеться потепління, очікується від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла», – прогнозує синоптикиня.

    Невеликий сніг у четвер можливий тільки в Карпатах, місцями на півночі і в центрі. На решті території переважно без опадів.

    При цьому очікується вітер північно-західного напрямку, поривчастий, часом до штормового.

    У п'ятницю 14 січня, за прогнозом Діденко, вдень потепління охопить більшу частину України.

    Як раніше повідомлялося, в Україні у четвер, 13 січня, у більшості регіонів очікується морозна погода. Проте на Заході вже може бути сніг із дощем.

    З посиленням морозів на залізничних вокзалах Києва з 10 січня знову працюють цілодобові пункти обігріву.

    Також у посиленому режимі в столиці на час зниження температури повітря працює соціальний патруль.

    Читайте також:

    Теги: прогноз погоди снігопад повітря
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Гідрометцентр попереджає про аномальні перепади температури 13 січня