Гідрометцентр попереджає про аномальні перепади температури 13 січня

Температура за добу підвищиться майже на 19 градусів

Погода в Україні демонструє аномальні стрибки температур. На зміну сильним морозам, прийде плюсова температура. Про це свідчать дані Укргідромецентру.

Уже сьогодні, 13 січня, погода в Україні почне різко змінюватися через циклон Elsa. Температура за добу підвищиться майже на 19 градусів.

Сьогодні теплий фронт циклона досягне території України, у зв'язку з чим пройдуть снігопади, особливо на Лівобережжі. Температура повітря разом з цим почне стрімко підвищуватися, починаючи із заходу та північного заходу України. Проте, основне погіршення погоди відбудеться у п'ятницю.

Якщо в ночі температура подекуди сягала -18, то вже 13 січня під вечір стовпчики термометрів піднімуться до 0.

Згідно з прогнозами Наталки Діденко, 13-го січня вдень температура повітря становитиме у більшості областей -4... -9 градусів.

«У західних областях 13 січня почнеться потепління, очікується від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла», – прогнозує синоптикиня.

Невеликий сніг у четвер можливий тільки в Карпатах, місцями на півночі і в центрі. На решті території переважно без опадів.

При цьому очікується вітер північно-західного напрямку, поривчастий, часом до штормового.

У п'ятницю 14 січня, за прогнозом Діденко, вдень потепління охопить більшу частину України.

Як раніше повідомлялося, в Україні у четвер, 13 січня, у більшості регіонів очікується морозна погода. Проте на Заході вже може бути сніг із дощем.

З посиленням морозів на залізничних вокзалах Києва з 10 січня знову працюють цілодобові пункти обігріву.

Також у посиленому режимі в столиці на час зниження температури повітря працює соціальний патруль.