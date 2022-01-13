Синоптик: така висока температура, як зараз, була в Україні 125 тисяч років тому

«Температура повітря в Україні протягом останніх двадцяти років зростає втричі швидше, ніж глобальна»

Температура повітря в Україні протягом останніх двадцяти років зростає втричі швидше, ніж глобальна. Причиною цих змін є людська діяльність – викиди парникових газів. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповіла кліматологиня Віра Бабалух.

Бабалух зазначила, що суттєве підвищення температури повітря на нашій планеті спостерігається з 70-х років минулого століття, а в Європі та Україні – з 80-х. З кінця 90-х років у нас відмічаються додатні аномалії середньої температури за рік, порівняно з кліматичною нормою 1961–1990 років. Тобто не було жодного року, коли б середня за рік температура була нижчою, ніж у цей період.

«Із 2007 року ці аномалії перевищили 1,5 градуса, а в 2019 та 2020 роках були уже більше 2,5 градуса. Температура повітря в Україні протягом останніх двадцяти років зростає втричі швидше, ніж глобальна. Зміни відбуваються протягом усього року, а найбільше – зимою та літом. За останні тридцять років вони стали на 1,5 градуса теплішими, порівняно з 1961–1990 роками. Останні 5–10 років у північній півкулі, і в Україні також, є найтеплішими за весь період спостережень.Така температура у нас була 125 тисяч років тому, і мене, чесно кажучи, ця цифра вражає», – розповідає Балабух.

Кліматологиня зазначає, що причиною цих змін є людська діяльність – викиди парникових газів. Це зрештою призводить до великої зміни атмосферної циркуляції. «І згодом – до зміни процесів, які формують погодні умови в конкретному регіоні, зокрема, і в Україні», – зазначає Балабух.

Кліматологиня також назвала стихійні лиха, які загрожують Україні. За її словами, зростає кількість конвективних явищ – гроз, шквалів, граду, злив. Все частіше виникають посухи і тривалість їх також збільшується. Зростає також кількість екстремальних явищ, пов’язаних з температурою – спекотних днів та тропічних ночей, заморозків.

Також Віра Бабабух розповіла, що достатня кількість вологи при сучасних тенденціях до підвищення температури повинна позитивно вплинути на врожай і відповідно на сільське господарство загалом.