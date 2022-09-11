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Україну накриють сильні дощі: прогноз погоди на 11 вересня

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Україну накриють сильні дощі: прогноз погоди на 11 вересня

Температура повітря у більшості регіонів опуститься ще нижче

Більшу частину України в неділю, 11 вересня, знову накриють дощі. Синоптики також попереджають про сильний вітер. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, в неділю очікуються помірні дощі, проте вночі в північній частині і більшості центральних областей прогнозують зливи. Лише на сході без опадів.

Температура в західних, східних і центральних областях вдень коливатиметься від 15 до 17 градусів тепла. У південній частині країни очікується +18...+24 градусів.

Україну накриють сильні дощі: прогноз погоди на 11 вересня фото 1

На півночі України вдень температура повітря підніметься до +13...+15.

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