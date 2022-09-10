Вітер та дощі майже по всій Україні: прогноз погоди на 10 вересня

Дощі можуть супроводжуватися грозами, сильним вітром південно-східного напрямку

Більшість території України у суботу, 10 вересня, накриють дощі. Також дощову погоду в Україні супроводжуватиме сильний вітер. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Опади в Україні охоплять західні, північні, центральні області, окрім Дніпра з районами, подекуди Одещину та Миколаївщину. Без опадів у суботу на Сході України, на Запоріжжі, Херсонщині та в Криму

Синоптикиня Наталка Діденко повідомляє, що 10 вересня у більшості областей України, окрім східної частини, південно-східний вітер посилюватиметься до штормових значень, до 15 – 22 метрів за секунду.

Дощі можуть супроводжуватися грозами, сильним вітром південно-східного напрямку.

Прогноз погоди на 10 вересня фото: Укргідрометцентр

Повідомляється, що температура повітря суттєво знизиться на півночі та в центрі України +9+13 градусів.

На решті території, як зазначила Наталка Діденко, очікується впродовж дня +15+19 градусів, у південній частині, у Чернівецькій області та на Закарпатті +19+23 градуси.

У Києві теж очікуються дощі та похолодання до +10+12 градусів. Також у столиці прогнозують місцями сильні пориви південно-східного вітру до 15 – 20 метрів за секунду.