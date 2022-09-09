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Рада ЄС погодила призупинення спрощеного візового режиму з РФ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Рада ЄС погодила призупинення спрощеного візового режиму з РФ
Рішення мають опублікувати в Офіційному віснику 9 вересня
фото ілюстративне

Євросоюз з 12 вересня повністю призупиняє спрощений візовий режим з РФ

Рада Євросоюзу ухвалила рішення щодо повного призупинення угоди про спрощення візового режиму з Росією.
Про це повідомляє пресслужба органу.

Зазначається, що рішення мають опублікувати в Офіційному віснику ЄС 9 вересня. Воно набирає чинності з дня ухвалення, а діятиме – з 12 вересня.

Що це означає для громадян РФ:

  • Візовий збір стане дорожчим – він зросте від 35 до 80 євро. 
  • Терміни видачі віз можуть збільшитися до шести місяців. 
  • Довгострокових та багаторазових віз стане значно менше, або взагалі не буде.
  • Країни ЄС планують видавати візи виключно на термін поїздки.

Зауважимо, це рішення є компромісним, оскільки багато країн-членів ЄС заявляли, що якщо росіянам не призупинять видачу віз, то вони зроблять це в односторонньому порядку. 

Нагадаємо, 6 вересня Рада звернулася до ЄС із закликом заборонити видачу віз для громадян РФ.

Того ж дня Єврокомісія затвердила пропозицію щодо повного зупинення дії угоди про спрощення візового режиму з Росією. 

Раніше міністри закордонних справ країн-членів Європейського Союзу вирішили повністю призупинити дію угоди про спрощення візового режиму з Росією

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Теги: росія Єврокомісія візи

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