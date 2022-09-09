Рада ЄС погодила призупинення спрощеного візового режиму з РФ
Євросоюз з 12 вересня повністю призупиняє спрощений візовий режим з РФ
Рада Євросоюзу ухвалила рішення щодо повного призупинення угоди про спрощення візового режиму з Росією.
Про це повідомляє пресслужба органу.
Зазначається, що рішення мають опублікувати в Офіційному віснику ЄС 9 вересня. Воно набирає чинності з дня ухвалення, а діятиме – з 12 вересня.
Що це означає для громадян РФ:
- Візовий збір стане дорожчим – він зросте від 35 до 80 євро.
- Терміни видачі віз можуть збільшитися до шести місяців.
- Довгострокових та багаторазових віз стане значно менше, або взагалі не буде.
- Країни ЄС планують видавати візи виключно на термін поїздки.
Зауважимо, це рішення є компромісним, оскільки багато країн-членів ЄС заявляли, що якщо росіянам не призупинять видачу віз, то вони зроблять це в односторонньому порядку.
Нагадаємо, 6 вересня Рада звернулася до ЄС із закликом заборонити видачу віз для громадян РФ.
Того ж дня Єврокомісія затвердила пропозицію щодо повного зупинення дії угоди про спрощення візового режиму з Росією.
Раніше міністри закордонних справ країн-членів Європейського Союзу вирішили повністю призупинити дію угоди про спрощення візового режиму з Росією.
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