Рада ЄС погодила призупинення спрощеного візового режиму з РФ

Євросоюз з 12 вересня повністю призупиняє спрощений візовий режим з РФ

Рада Євросоюзу ухвалила рішення щодо повного призупинення угоди про спрощення візового режиму з Росією.

Про це повідомляє пресслужба органу.

Зазначається, що рішення мають опублікувати в Офіційному віснику ЄС 9 вересня. Воно набирає чинності з дня ухвалення, а діятиме – з 12 вересня.

Що це означає для громадян РФ:

Візовий збір стане дорожчим – він зросте від 35 до 80 євро.

Терміни видачі віз можуть збільшитися до шести місяців.

Довгострокових та багаторазових віз стане значно менше, або взагалі не буде.

Країни ЄС планують видавати візи виключно на термін поїздки.

Зауважимо, це рішення є компромісним, оскільки багато країн-членів ЄС заявляли, що якщо росіянам не призупинять видачу віз, то вони зроблять це в односторонньому порядку.

Нагадаємо, 6 вересня Рада звернулася до ЄС із закликом заборонити видачу віз для громадян РФ.

Того ж дня Єврокомісія затвердила пропозицію щодо повного зупинення дії угоди про спрощення візового режиму з Росією.

Раніше міністри закордонних справ країн-членів Європейського Союзу вирішили повністю призупинити дію угоди про спрощення візового режиму з Росією.