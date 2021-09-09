Україну накрив антициклон Hermelinde: прогноз погоди на 9 вересня

На всій території країни потеплішає – температура повітря в середньому прогріється до +22…+24 градусів

Погода в Україні у четвер, 9 вересня, буде сонячною. Майже у всіх областях України температура повітря підвищиться на кілька градусів.

Синоптики прогнозують суху погоду без опадів. Вночі на всій території країни прогнозують +8...+10 градусів.

На всій території країни потеплішає – температура повітря в середньому прогріється до +22…+24 градусів. Найтепліше буде на Закарпатті, Миколаївщині, Київщині, Херсонщині та в окупованому Сімферополі – +23...+25 градусів.

Хоч дощів у області не прогнозують, проте будуть тумани. Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, що видимість вранці та ввечері буде всього 300 – 500 метрів.

У Києві четвер (9 вересня – 24 канал) також буде сонячним та теплим, протягом дня очікується +22...+24 градуси,

– повідомила Діденко.

Вона також пояснила, що суху теплу погоду над Україною втримуватиме антициклон Hermelinde.