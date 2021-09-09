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    Україну накрив антициклон Hermelinde: прогноз погоди на 9 вересня

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    На всій території країни потеплішає – температура повітря в середньому прогріється до +22…+24 градусів

    Погода в Україні у четвер, 9 вересня, буде сонячною. Майже у всіх областях України температура повітря підвищиться на кілька градусів.

    Синоптики прогнозують суху погоду без опадів. Вночі на всій території країни прогнозують +8...+10 градусів.

    На всій території країни потеплішає – температура повітря в середньому прогріється до +22…+24 градусів. Найтепліше буде на Закарпатті, Миколаївщині, Київщині, Херсонщині та в окупованому Сімферополі – +23...+25 градусів.

    Хоч дощів у області не прогнозують, проте будуть тумани. Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, що видимість вранці та ввечері буде всього 300 – 500 метрів.

    У Києві четвер (9 вересня – 24 канал) також буде сонячним та теплим, протягом дня очікується +22...+24 градуси,
    – повідомила Діденко.

    Вона також пояснила, що суху теплу погоду над Україною втримуватиме антициклон Hermelinde.

    Теги: прогноз погоди повітря Наталка Діденко
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    Україну накрив антициклон Hermelinde: прогноз погоди на 9 вересня