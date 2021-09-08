У повітрі над Києвом зросла кількість шкідливих речовин

Усього на 15-ти стаціонарних постах обсерваторії з 30 серпня по 4 вересня відібрані та проаналізовані 1540 проб повітря

У найближчі дні антициклональний характер погоди не сприятиме розсіюванню шкідливих домішок у приземному шарі атмосфери

У повітрі над Києвом впродовж 30 серпня – 4 вересня зафіксували перевищення гранично допустимих концентрацій шкідливих речовин, причому вміст діоксиду азоту дещо підвищився, формальдегіду – знизився, інших домішок – майже не змінився. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського.

«За даними спостережень на стаціонарних постах Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського у період з 30 серпня по 4 вересня у повітрі м. Київ відмічено перевищення гранично допустимих концентрацій (ГДКс.д.) за середньодобовим вмістом», – зазначається у повідомленні.

Зокрема норму перевищують:

завислі речовини – у 1,1-1,3 раза на Бессарабській площі, проспекті Перемоги (район метро Святошин), вулиці Каунаській;

оксид вуглецю – у 1,0-1,1 раза на площах Перемоги, Бессарабській, Деміївській, проспекті Перемоги та на Гідропарку (район поблизу мосту метро та автомагістралі);

діоксид азоту – у 5,9 раза 3-го вересня на площі Перемоги; у 3,6-4,1 раза – на Бессарабській площі, Деміївській площі, вулицях Каунаській і Олександра Довженка, проспектах Оболонському та Перемоги; у 2,6-3,1 раза – на інших постах міста, за винятком проспекту Науки, 37 (біля метеомайданчику обсерваторії), де перевищень не зафіксовано;

формальдегід – у 2,7-2,9 раза – на площах Бессарабській та Перемоги, вулиці Олександра Довженка, бульварі Лесі Українки; у 1,2-2,5 раза – на інших постах спостережень.

Всього на 15-ти стаціонарних постах обсерваторії з 30 серпня по 4 вересня відібрані та проаналізовані 1540 проб повітря.

Загалом, порівняно з попереднім тижнем, у повітрі столиці вміст діоксиду азоту дещо підвищився, формальдегіду – знизився, інших домішок – майже не змінився.

За прогнозами Українського гідрометцентру на найближчі дні антициклональний характер погоди не сприятиме розсіюванню шкідливих домішок у приземному шарі атмосфери.

Як повідомлялось, у Києві 8-12 вересня опадів не очікується, температура 8 вересня вночі 7-9° тепла, вдень 20-22°; 9-10 вересня нічна температура 6-11° тепла, вдень 20-25°. 11-12 вересня температура вночі 9-14°, вдень 20-25°.