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    У повітрі над Києвом зросла кількість шкідливих речовин

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    Усього на 15-ти стаціонарних постах обсерваторії з 30 серпня по 4 вересня відібрані та проаналізовані 1540 проб повітря - У повітрі над Києвом зросла кількість шкідливих речовин
    Усього на 15-ти стаціонарних постах обсерваторії з 30 серпня по 4 вересня відібрані та проаналізовані 1540 проб повітря
    Фото з відкритих джерел

    У найближчі дні антициклональний характер погоди не сприятиме розсіюванню шкідливих домішок у приземному шарі атмосфери

    У повітрі над Києвом впродовж 30 серпня – 4 вересня зафіксували перевищення гранично допустимих концентрацій шкідливих речовин, причому вміст діоксиду азоту дещо підвищився, формальдегіду – знизився, інших домішок – майже не змінився. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського.

    «За даними спостережень на стаціонарних постах Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського у період з 30 серпня по 4 вересня у повітрі м. Київ відмічено перевищення гранично допустимих концентрацій (ГДКс.д.) за середньодобовим вмістом», – зазначається у повідомленні.

    Зокрема норму перевищують:

    завислі речовини – у 1,1-1,3 раза на Бессарабській площі, проспекті Перемоги (район метро Святошин), вулиці Каунаській;

    оксид вуглецю – у 1,0-1,1 раза на площах Перемоги, Бессарабській, Деміївській, проспекті Перемоги та на Гідропарку (район поблизу мосту метро та автомагістралі);

    діоксид азоту – у 5,9 раза 3-го вересня на площі Перемоги; у 3,6-4,1 раза – на Бессарабській площі, Деміївській площі, вулицях Каунаській і Олександра Довженка, проспектах Оболонському та Перемоги; у 2,6-3,1 раза – на інших постах міста, за винятком проспекту Науки, 37 (біля метеомайданчику обсерваторії), де перевищень не зафіксовано;

    формальдегід – у 2,7-2,9 раза – на площах Бессарабській та Перемоги, вулиці Олександра Довженка, бульварі Лесі Українки; у 1,2-2,5 раза – на інших постах спостережень.

    Всього на 15-ти стаціонарних постах обсерваторії з 30 серпня по 4 вересня відібрані та проаналізовані 1540 проб повітря.

    Загалом, порівняно з попереднім тижнем, у повітрі столиці вміст діоксиду азоту дещо підвищився, формальдегіду – знизився, інших домішок – майже не змінився.

    За прогнозами Українського гідрометцентру на найближчі дні антициклональний характер погоди не сприятиме розсіюванню шкідливих домішок у приземному шарі атмосфери.

    Як повідомлялось, у Києві 8-12 вересня опадів не очікується, температура 8 вересня вночі 7-9° тепла, вдень 20-22°; 9-10 вересня нічна температура 6-11° тепла, вдень 20-25°. 11-12 вересня температура вночі 9-14°, вдень 20-25°.

    Теги: прогноз погоди Київ повітря
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    У повітрі над Києвом зросла кількість шкідливих речовин